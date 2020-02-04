Afrin Şehitleri Şanlıurfa’da Anıldı

Şehadetle Mertebelerin En Yücesine Ulaşmışlardır

Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun annesi, Babası ve Kardeşiyle Yakından İlgilenen Vali Erin, Aileye Sabır ve Metanet Diledi

Afrin Şehitleri Şanlıurfa’da AnıldıTürk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin şehrine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, PYD/PKK’lı teröristlerinin 4 Şubat 2018’de gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu görev yaptığı tankta şehit düşen Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu ve silah arkadaşlarının şehadet yıldönümünde, Şanlıurfa’da mevlid okutuldu.Yenişehir Çamlıkta okutulan mevlid-i şerife, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehit Muhammed Cihangir Çubukçu’nun ailesi, Şanlıurfa’daki şehit aileleri, gaziler, askeri ve sivil erkan ile il protokolü katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlidi şerif ve yapılan duaların ardından bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sınırımız boyunca yuvalanan terör örgütlerini bertaraf etmek, ülkemizin sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamasını temin etmek amacıyla görev yaptığını hatırlatarak, “Bugün de aynı bölgeden gelen şehit haberleriyle yüreğimiz yandı. Ancak biliyoruz ki, bu milletin hürriyet ve bağımsızlığı kahraman vatan evlatlarının kanlarıyla, canlarıyla temin edilmiştir. Öyle inanıyoruz ki, kutsal değerlerimiz için canını veren Muhammed Cihangir ve tüm kahraman vatan evlatlarımız, şehadetle mertebelerin en yücesine ulaşmışlardır” dedi.İki yıl önce Afrin’de terör örgütlerini bertaraf etmek amacıyla mücadele ederken şehit düşen Muhammed Cihangir Çubukçu ve silah arkadaşlarını rahmetle anan Vali Erin, “Şehitlerimizin annelerine, babalarına, kardeşlerine, yakınlarına ve tüm milletimize bir kez daha sabırlar diliyor, gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir temenni ediyorum” diye konuştu.Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun annesi, babası ve kardeşiyle yakından ilgilenen Vali Erin, aileye sabır ve metanet diledi.Editör: Ahmet Şen