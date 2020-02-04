Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Şubat 2020 18:25:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Türkiye'nin En Büyük Tarım İşletmesinde İvesi Cinsi Koyun Popülasyonu Artıyor

Dünyanın sayılı, Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ivesi cinsi koyun sayısı 100 bini buldu.

Şanlıurfa'da Türkiye'nin En Büyük Tarım İşletmesinde İvesi Cinsi Koyun Popülasyonu Artıyor

Türkiye'nin En Büyük Tarım İşletmesinde İvesi Cinsi Koyun Popülasyonu Artıyor



Dünyanın sayılı, Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ivesi cinsi koyun sayısı 100 bini buldu.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Küçükbaş Hayvancılık Şube Şefi Ziraat Mühendisi Bora Sarıçam, işletmenin 35 bin ana, dönemsel olarak ise toplamda 100 bin ivesi cinsi koyunun bakım ve beslemesini yapması bakımından dünyanın en büyük çiftliğine sahip olduğunu belirtti. Doğumların Kasım-Aralık aylarında olduğunu belirten Bora Sarıçam, yapılan seleksiyon çalışmaları ile ikizlik oranının yüzde 25-30’a, elit sürülerde ise bu oranın yüzde 35-40’a kadar çıktığını dile getirdi.

 

Süt Veriminin İşletme Genelinde 180-200 Kilograma, Elit Sürüde İse Bu Sayının 270 Kilograma Kadar Çıkıyor

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde, işletmenin farklı bölgelerinde küçükbaş hayvanlar için 12 ayrı ağıl olduğunun altını çizen Sarıçam, daha çok meraya dayalı koyunculuk faaliyetleri sürdürdüklerini, sağımların el değmeden otomatik sağım sistemleriyle yapıldığını, sütlerin eksi 4 derecede soğutulduktan sonra tüketime sunulduğunu dile getirdi. Sağımın 5-6 ay sürdüğünü ifade eden Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Küçükbaş Hayvancılık Şube Şefi Bora Sarıçam, süt veriminin işletme genelinde 180-200 kilograma, elit sürüde ise bu sayının 270 kilograma kadar çıktığını belirtti.

Yeni doğan kuzu ve koyunların farklı yerlerde tutulmak suretiyle günün belirli saatlerinde emzirilmesi için “Emişme” denilen yöntemle kuzu ve koyunların buluşturduklarını söyleyen Bora Sarıçam, yüzlerce kuzunun aynı anda salıverilmesi ile kuzuların içgüdüsel olarak anne koyunu bulduklarını belirtti. Sarıçam, yıl boyunca damızlık hayvan satışının olduğunu, bunun yanı sıra yılda 15 bin adet doğan kuzuların da besisi yapılarak kasaplık hayvan olarak piyasaya sunulduğunu söyledi.



 

İvesi Koyun

Halk arasında sarıbaş veya Arap koyunu olarak bilinen ivesi koyunu sıcak hava şartları ve kalitesiz mera ortamından en iyi yararlanabilen koyun ırkıdır. Baş bölgesi kahverengi vücutları beyaz olan bu koyun ırkının en önemli özelliklerinden birisi sarkık ve uzun kulaklarıdır. 16 santim civarında kulak uzunlukları olan bu ırk; dünyada Suriye, Lübnan, Irak, İsrail ve Türkiye’de yoğun olarak yetiştiriliyor.

Ülkemizde toplam koyun popülasyonun yüzde 3,9’unu oluşturan ivesi koyunu Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay bölgelerinde çokça yetiştiriliyor. Sütçü özelliği ön plana çıksa da besi tutma kapasitesi de çok iyi olan bir ırktır.


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
Afrin Şehitleri Şanlıurfa’da Anıldı
Afrin Şehitleri Şanlıurfa’da Anıldı
PYD/PKK’lı teröristlerinin 4 Şubat 2018’de gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu görev yaptığı tankta şehit düşen Tankçı Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu ve silah arkadaşlarının şehadet yıldönümünde, Şanlıurfa’da mevlid okutuldu.
Şanlıurfa'da Türkiye'nin En Büyük Tarım İşletmesinde İvesi Cinsi Koyun Popülasyonu Artıyor
Şanlıurfa'da Türkiye'nin En Büyük Tarım İşletmesinde İvesi Cinsi Koyun Popülasyonu Artıyor
Dünyanın sayılı, Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ivesi cinsi koyun sayısı 100 bini buldu.
Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 Tır İnsani Yardım
Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 Tır İnsani Yardım
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır dualarla uğurlandı.
Sedat Peker: Herhangi Bir Suç İşlemedim ki Aranayım!
Sedat Peker: Herhangi Bir Suç İşlemedim ki Aranayım!
Mezuniyetini tamamlamak; diplomasını alıp ticari çalışmalar yapmak ve bu yüzden bazı ülkelerden oturum alma işlemlerini halletmek için Balkan coğrafyasında olduğunu ifade eden Peker'den sert açıklamalar geldi
Birecik Belediyesi İdlib’e İki Tır Gıda Malzemesi Gönderdi.
Birecik Belediyesi İdlib’e İki Tır Gıda Malzemesi Gönderdi.
Birecik Belediyesi, İlçe müftülüğünün koordine ettiği "Haydi Birecik yolun iyilik olsun" yardım kampanyası kapsamında İdlip'teki ihtiyaç sahiplerine ilçe kaymakamı Fatih Çelikkaya ile birlikte, iki TIR gıda malzemesi gönderdi.
​Sayıştay Açıkladı: Şanlıurfa Trambüs Projesi İhalesine Tek Firma Katılmış
​Sayıştay Açıkladı: Şanlıurfa Trambüs Projesi İhalesine Tek Firma Katılmış
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin, Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 2018 Sayıştay raporunda Trambüs konusu yer aldı. Söz konusu raporda ihalenin şeffaflıktan uzak olduğu, yüklenici firmanın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği ifade edildi.
Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret
Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyelerini ağırladı.
Haliliye Belediyesi’nden Dağeteği’nde Yol Çalışması
Haliliye Belediyesi’nden Dağeteği’nde Yol Çalışması
Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Dağeteği Mahallesinde çalışmalarını sürdürürken, Altıntepe Mahallesinde de çalışmaları tamamlayarak yolları vatandaşların hizmetine sundu.
Balıklıgöl'de Toplandılar: Koronavirüs Gibi Kökünden Kurutulması Lazım
Balıklıgöl'de Toplandılar: Koronavirüs Gibi Kökünden Kurutulması Lazım
Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları, Filistin sorununun çözümü için ABD ve İsrail tarafından açıklanan ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak gösteren tek taraflı planı protesto etti.
Şanlıurfa'da Güneşi Gören Balıklıgöl'e Akın Etti
Şanlıurfa'da Güneşi Gören Balıklıgöl'e Akın Etti
Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkili olurken, Şanlıurfalılar aileleriyle birlikte Balıklıgöl’de güneşli havanın tadını çıkardı.
​Şanlıurfa’da Depremde Kayan Cami Minaresi Yıkıldı
​Şanlıurfa’da Depremde Kayan Cami Minaresi Yıkıldı
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde depremde hasar gören Hz. Aişe Camii'nin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.
​Ceylanpınarlı Esnaf, 3 Günlük Gelirini Bağışladı
​Ceylanpınarlı Esnaf, 3 Günlük Gelirini Bağışladı
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir fırıncı esnafı, 3 günlük gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.
Afrin Şehitleri Şanlıurfa’da Anıldı
Afrin Şehitleri Şanlıurfa’da Anıldı
Şanlıurfa'da Türkiye'nin En Büyük Tarım İşletmesinde İvesi Cinsi Koyun Popülasyonu Artıyor
Şanlıurfa'da Türkiye'nin En Büyük Tarım İşletmesinde İvesi Cinsi Koyun Popülasyonu Artıyor
Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 Tır İnsani Yardım
Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 Tır İnsani Yardım
Cani Koca Eşine Dehşeti Yaşattı
Cani Koca Eşine Dehşeti Yaşattı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:57
Güneş
07:19
Öğle
12:44
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:15
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿