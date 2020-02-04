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Bu haber 04 Şubat 2020 17:25:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 Tır İnsani Yardım

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır dualarla uğurlandı.

Şanlıurfa'dan İdlib'e 2 Tır İnsani Yardım

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki ihtiyaç sahipleri için toplanan yardım malzemelerini taşıyan 2 tır uğurlandı.


İlçe Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde temin edilen gıda maddelerini taşıyan tırların gönderilmesi dolayısıyla, ilçe girişinde tören düzenlendi.

İlçe Müftüsü Hasari Altınova, burada yaptığı konuşmada, İdlib'deki mazlumların ihtiyaçlarını gidermek için başlattıkları kampanyada 2 tır yardım topladıklarını belirtti.

Altınova, kampanyaya destek veren başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm Ceylanpınar halkına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yardım tırları dualarla İdlib'e uğurlandı.
 
 
 
Editör: Ahmet Şen
 
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