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Bu haber 04 Şubat 2020 16:25:00 Tarihinde eklenmiştir.

Cani Koca Eşine Dehşeti Yaşattı

Adli makamlarca serbest bırakıldıktan sonra aynı iş yerini basarak eşi, kayın validesi ve 2 restoran çalışanını silahla yaralayan Gazi Koçkaya hakkında öldürmeye teşebbüs suçlamasından açılan dava sonuçlandı

Cani Koca Eşine Dehşeti Yaşattı

Eşi Sibel İşler’e ait iş yerini yakan, adli makamlarca serbest bırakıldıktan sonra aynı iş yerini basarak eşi, kayın validesi ve 2 restoran çalışanını silahla yaralayan Gazi Koçkaya hakkında öldürmeye teşebbüs suçlamasından açılan dava sonuçlandı.

Karar duruşmasında hiçbir indirim uygulamayan Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanık hakkında, eşini öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl olmak üzere toplamda 28 Yıl 10 ay 15 gün hapis ve 800,00.-TL. para cezası kararı verdi. Sürecin başından itibaren hem hukuki destek, hem de yaşadığı süreç boyunca dayanışma desteği veren Muğla Kadın Platformu üyesi kadınlar, karar duruşmasında da Sibel İşler'i yalnız bırakmadı.

Dava sonunda açıklama yapan Sibel İşleri'in Avukatı Barış Aydın, kadına yönelik şiddet davalarında İstanbul Sözleşmesi hükümleri gereğince indirim hükümlerinin uygulanmaması açısından davanın önemine değinerek, indirim uygulanmaksızın verilen kararın çok önemli olduğunu ve kararın kadın hakları açısından olumlu olduğunu belirtti.



 

Olayın Geçmişi

Muğla'da 20 Haziran 2018'de karısına ait iş yerini yakan ve adli makamlarca serbest bırakılan Gazi Koçkaya, silahla aynı iş yerini basmıştı. Şahıs, karısı Sibel İşler, Kayınvalidesi Nevin Dinç ve iki restoran çalışanını yaraladıktan sonra kaçtı. Olayda yaralanan Sibel İşler, Nevin Dinç, restoran çalışanları Mehmet Emin Kaya ve Ahmet Aydın ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



 

Mezarlıkta İntihara Kalkıştı

Aracıyla Menteşe ilçesine bağlı kırsal Kafaca Mahallesi yolu üzerindeki mezarlık önüne gelen Gazi Koçkaya, jandarmayı arayarak eşini vurduğunu ve intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, elinde silahıyla bekleyen şahsı ikna etmeye çalıştı. 3 saatlik ikna çalışmalarının ardından Gazi Koçkaya silahını yere bırakarak teslim oldu ve İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Gazi Koçkaya'nın eşi Sibel İşler, eşinin iş yerini yakmasının ardından yaptığı açıklamada, can güvenliğinin bulunmadığını söylemiş ve eşinin adli kontrol şartı ile serbest kalmasının ardından hala hayatının tehlikede olduğunu açıklamıştı.



 

Manken Hülya Arık ile Evliyken Banka Soymaya Kalktı

Gazi Koçkaya'nın 1998 yılında manken Hülya Arık ile evliyken İstanbul'da soygun için banka basmıştı. Koçkaya, vücudundaki bombaları patlatacağını söyleyince vurularak yakalanmıştı.


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Cani Koca Eşine Dehşeti Yaşattı
Cani Koca Eşine Dehşeti Yaşattı
Adli makamlarca serbest bırakıldıktan sonra aynı iş yerini basarak eşi, kayın validesi ve 2 restoran çalışanını silahla yaralayan Gazi Koçkaya hakkında öldürmeye teşebbüs suçlamasından açılan dava sonuçlandı
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