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Bu haber 04 Şubat 2020 15:25:00 Tarihinde eklenmiştir.

Yerli Otomobil 3 Seneye Müşterisiyle Buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobile ilişkin 'Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz' açıklamasını yaptı.

Yerli Otomobil 3 Seneye Müşterisiyle Buluşacak


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'da DEİK İş Konseyi toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobile ilişkin 'Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz' açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'da DEİK İş Konseyi toplantısında yerli otomobile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İlişkilerimizin güçlenmesine önem veriyoruz. Ukrayna bizim için stratejik ortak. İş dünyamıza ufuklar açacak kararlar aldık. Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükseliyor.

Ukrayna ile Serbest Ticaret Anlaşması konusunda sayın başkanla mutabık kaldık.


Türk şirketlerinin Ukrayna'daki yatırımları 3.5 milyar doları aşıyor.

Türkiye sağlık turizminde Ukrayna'nın ana destinasyonlarından biri haline geldi. Geçtiğimiz yıl Ukrayna'dan tedavi için 20 bin kişi geldi.

Türkiye olarak uluslararası müteşebbisleri yabancı yatırımcı olarak görmüyoruz, küresel yatırımcı olarak görüyoruz.

Türkiye dünyanın 13. büyük ekonomisidir. İhracatımız 181 milyar dolara ulaştı.

Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 70'e çıktı.




 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerli Otomobil Açıklaması

Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz.



Editör: Ahmet Şen
 
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Yerli Otomobil 3 Seneye Müşterisiyle Buluşacak
Yerli Otomobil 3 Seneye Müşterisiyle Buluşacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobile ilişkin 'Geleceğin teknolojisiyle elektrikli olarak üreteceğimiz otomobili inşallah 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz' açıklamasını yaptı.
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