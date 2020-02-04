Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Şubat 2020 13:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Kocaeli Merkezli 7 İlde Yapılan FETÖ Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Merkezli 7 İlde Yapılan FETÖ Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.



 

Diğer 5 Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında1 aktif görevde olan öğretmen, 4’ü aktif görevde 9 askeri personel olmak üzere toplan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



Editör: Ahmet Şen
 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Cani Koca Eşine Dehşeti Yaşattı
Cani Koca Eşine Dehşeti Yaşattı
Adli makamlarca serbest bırakıldıktan sonra aynı iş yerini basarak eşi, kayın validesi ve 2 restoran çalışanını silahla yaralayan Gazi Koçkaya hakkında öldürmeye teşebbüs suçlamasından açılan dava sonuçlandı
Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu: 83 Milyon / Ortanca Yaşı En Düşük Olan İl Şanlıurfa Oldu
Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu: 83 Milyon / Ortanca Yaşı En Düşük Olan İl Şanlıurfa Oldu
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun %50.8'ini erkekler, %49.2'sini kadınlar oluşturdu.
Kocaeli Merkezli 7 İlde Yapılan FETÖ Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı
Kocaeli Merkezli 7 İlde Yapılan FETÖ Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı
Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
MSB:
MSB: "Terör örgütü PKK’da Çözülme Devam Ediyor.”
MSB: "Terör örgütü PKK’da Çözülme Devam Ediyor.”
Halk Otobüsü Durağa Daldı: 3'ü Ağır 5 Yaralı
Halk Otobüsü Durağa Daldı: 3'ü Ağır 5 Yaralı
Sabah saatlerinde özel halk otobüsü kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
İhaleye Fesat Operasyonu: 168 Gözaltı Kararı
İhaleye Fesat Operasyonu: 168 Gözaltı Kararı
26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi olmak üzere gözaltı kararı verilen 168 kişinin yakalanması için şafak vakti 34 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.
Hamile Kadın ve Oğlu Evlerinde Ölü Bulundu
Hamile Kadın ve Oğlu Evlerinde Ölü Bulundu
5 aylık hamile olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi
HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi
Bir savcının 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı
Kablo Hırsızları Bu Kez Jandarma'dan Kaçamadı
Kablo Hırsızları Bu Kez Jandarma'dan Kaçamadı
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sındırgı'ya bağlı Kınık, Çakıllı ve Küçükbükü mahallelerinden Türk Telekom Müdürlüğüne ait haberleşme kablosunun çalanları yakaladı.
Eski Vekilin Oğlunun İş Yeri Kurşunlandı
Eski Vekilin Oğlunun İş Yeri Kurşunlandı
CHP'nin 22. ve 23. dönem İzmir milletvekili ve Urla Belediyesi eski başkanlarından Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın iş yeri kurşunlandı. Baratalı’nın geçtiğimiz hafta da otomobili kurşunlanmış, araca 3 kurşun isabet etmişti.
Şehit Ateşi Yürekleri Yaktı
Şehit Ateşi Yürekleri Yaktı
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında Aksaraylı Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (25) şehit düştü. Acı haber şehidin Aksaray’daki baba evine ulaştı.
​Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
​Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Cani Koca Eşine Dehşeti Yaşattı
Cani Koca Eşine Dehşeti Yaşattı
Yerli Otomobil 3 Seneye Müşterisiyle Buluşacak
Yerli Otomobil 3 Seneye Müşterisiyle Buluşacak
Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu: 83 Milyon / Ortanca Yaşı En Düşük Olan İl Şanlıurfa Oldu
Türkiye'nin Nüfusu Belli Oldu: 83 Milyon / Ortanca Yaşı En Düşük Olan İl Şanlıurfa Oldu
Kocaeli Merkezli 7 İlde Yapılan FETÖ Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı
Kocaeli Merkezli 7 İlde Yapılan FETÖ Operasyonunda 5 Kişi Gözaltına Alındı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:57
Güneş
07:19
Öğle
12:44
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:15
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿