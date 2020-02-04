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Bu haber 04 Şubat 2020 10:20:00 Tarihinde eklenmiştir.

Halk Otobüsü Durağa Daldı: 3'ü Ağır 5 Yaralı

Sabah saatlerinde özel halk otobüsü kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Halk Otobüsü Durağa Daldı: 3'ü Ağır 5 Yaralı

Halk Otobüsü Durağa Daldı: 3'ü Ağır 5 Yaralı

Sabah saatlerinde özel halk otobüsü kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İDO iskele durağına daldı. O saatte durakta olan vatandaşlardan bazılarını ezen otobüs, hurdaya çevirdiği durağın yanındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.




 

Durağa Dalan Otobüs Ortalığı Savaş Alanına Çevirdi

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kartal ilçesi, Kordonboyu mevkiinde bulunan Kartal sahil yolu üzerindeki İDO otobüs durağında meydana geldi. Maltepe istikametine seyir halinde olan çift katlı özel halk otobüsü henüz net olarak bilinmeyen bir sebepten dolayı durağa daldı. O sırada durakta otobüs bekleyen vatandaşlardan üç tanesini altına alan otobüs, ağaca çarparak durabildi. Kayganlaşan yolun kazaya davetiye çıkarttığı düşünülürken otobüs altında kalan vatandaşları çevredeki vatandaşlar ve Kartal itfaiyesi ekipleri birlikte çıkarttı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan üç yaralıyla birlikte toplam beş kazazede ilk müdahaleleri ambulanslarda yapıldıktan sonra çevre hastanelere götürüldü. Kaza sonrası güvenlik çemberine alınan otobüs içerisinde ve dışarısında itfaiye ekipleri gerekli çalışmalarını yaptıktan sonra olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. İddiaya göre kaza, şoförün telefonla konuşmasından kaynaklandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Editör: Ahmet Şen
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Halk Otobüsü Durağa Daldı: 3'ü Ağır 5 Yaralı
Halk Otobüsü Durağa Daldı: 3'ü Ağır 5 Yaralı
Sabah saatlerinde özel halk otobüsü kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
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