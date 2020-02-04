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Bu haber 04 Şubat 2020 09:12:32 Tarihinde eklenmiştir.

İhaleye Fesat Operasyonu: 168 Gözaltı Kararı

26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi olmak üzere gözaltı kararı verilen 168 kişinin yakalanması için şafak vakti 34 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

İhaleye Fesat Operasyonu: 168 Gözaltı Kararı

İhaleye Fesat Operasyonu: 168 Gözaltı Kararı




26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi olmak üzere gözaltı kararı verilen 168 kişinin yakalanması için şafak vakti 34 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.




 

168 Zanlıdan Çoğunu Gözaltına Alındı 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştırdığı öne sürülen 168 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bu karar doğrultusunda şafak vakti harekete geçti. Polis, Türkiye genelinde 26 ilde üniversite, hastane ve kantinlerde ihaleye fesat karıştırarak 48 olayda devleti 90 milyon lira zarara uğrattığı öne sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisini yakalamak için çalışma başlattı. Polis 34 ilde eş zamanlı ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Şebeke liderliğini Derviş B. isimli şahsın yaptığı öne sürülürken, operasyonda gözaltı kararı verilen 168 zanlıdan çoğunu gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.



Editör: Ahmet Şen
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İhaleye Fesat Operasyonu: 168 Gözaltı Kararı
26 farklı ilin üniversite, hastane ve kantininde açılan ihalelere fesat karıştırdığı ileri sürülen 158 şirket sahibi ve 10 kamu görevlisi olmak üzere gözaltı kararı verilen 168 kişinin yakalanması için şafak vakti 34 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.
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