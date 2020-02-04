Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 04 Şubat 2020 08:10:00 Tarihinde eklenmiştir.

Hamile Kadın ve Oğlu Evlerinde Ölü Bulundu

5 aylık hamile olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

Hamile Kadın ve Oğlu Evlerinde Ölü Bulundu

 5 aylık hamile olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.


 

İddiaya Göre 5 Aylık Hamile Olan Annenin 6 Yerinden Bıçaklanarak, Oğlunun İse Boğularak Öldüğü Belirlendi

Olay, dün sabah saatlerinde Menemen'e bağlı Irmak Mahallesi Dr. Burhan Özfatura Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir ailenin evinden çocuk ağlama sesleri geldiğini duyan komşular kapının açık olmasından şüphelenerek eve girdiler. İddialara göre, evin içerisine giren vatandaşlar, Manar Alahmed (35) isimli bir kadının kanlar içerisinde cansız bir şekilde yerde yattığını ve 2 yaşlarında çocuğunun da annesinin başında ağladığını gördü. Bir başka odada ise Muhammed C. (5) isimli bir erkek çocuğunun da plastik kelepçeyle boğulma sonucu öldüğünü fark ettiler. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerince, iddiaya göre 5 aylık hamile olan annenin 6 yerinden bıçaklanarak, oğlunun ise boğularak öldüğü belirlendi. Olayın haberini alarak eve gelen baba ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi.
 
 
Öte yandan, cenazeler savcının incelemesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturması devam ediyor.
 
 
 
Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Hamile Kadın ve Oğlu Evlerinde Ölü Bulundu
Hamile Kadın ve Oğlu Evlerinde Ölü Bulundu
5 aylık hamile olduğu iddia edilen Suriye uyruklu bir anne ve oğlu evlerinde ölü bulundu. Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi
HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi
Bir savcının 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı
Kablo Hırsızları Bu Kez Jandarma'dan Kaçamadı
Kablo Hırsızları Bu Kez Jandarma'dan Kaçamadı
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sındırgı'ya bağlı Kınık, Çakıllı ve Küçükbükü mahallelerinden Türk Telekom Müdürlüğüne ait haberleşme kablosunun çalanları yakaladı.
Eski Vekilin Oğlunun İş Yeri Kurşunlandı
Eski Vekilin Oğlunun İş Yeri Kurşunlandı
CHP'nin 22. ve 23. dönem İzmir milletvekili ve Urla Belediyesi eski başkanlarından Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın iş yeri kurşunlandı. Baratalı’nın geçtiğimiz hafta da otomobili kurşunlanmış, araca 3 kurşun isabet etmişti.
Şehit Ateşi Yürekleri Yaktı
Şehit Ateşi Yürekleri Yaktı
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında Aksaraylı Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (25) şehit düştü. Acı haber şehidin Aksaray’daki baba evine ulaştı.
​Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
​Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’ya 'En İyi Tanıtım Ödülü'
Şanlıurfa’ya 'En İyi Tanıtım Ödülü'
Kültür Turları Dalında En İyi En İyi Destinasyon Tanıtım Ödülüne Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Layık Görüldü
Şanlıurfa Merkezli 4 İlde FETÖ Operasyonu Düzenlendi: 10 Gözaltı
Şanlıurfa Merkezli 4 İlde FETÖ Operasyonu Düzenlendi: 10 Gözaltı
Düzenlenen Operasyonlarda 8’i Öğretmen 10 Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa’dan Giden Polis Dalgıç Ekibi Gülistan’ı Arıyor
Şanlıurfa’dan Giden Polis Dalgıç Ekibi Gülistan’ı Arıyor
Şanlıurfa’dan giden 7 kişilik polis dalgıç ekibi Uzuncayır Baraj Gölünde kayıp Gülüstan’ı arıyor.
Provokasyonlara Dikkat
Provokasyonlara Dikkat
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Milli Güvenlik ve Dış Politikalar Merkezi Başkanı Erol Başaran Bural: "Gözlem Noktalarımıza Provokatif Eylem Olabilir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara Karşı Sessiz Kalmamız Mümkün Değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlara Karşı Sessiz Kalmamız Mümkün Değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Limanı Devlet Konukevi'nde Açıklamalarda Bulundu.
Şanlıurfa’da Petrol Hırsızlarına Operasyon: 14 Tutuklama
Şanlıurfa’da Petrol Hırsızlarına Operasyon: 14 Tutuklama
Şanlıurfa’da Botaş boru hattını delerek petrol çalan 16 şüpheliden 14’ü tutuklandı.
Hamile Kadın ve Oğlu Evlerinde Ölü Bulundu
Hamile Kadın ve Oğlu Evlerinde Ölü Bulundu
Sedat Peker: Herhangi Bir Suç İşlemedim ki Aranayım!
Sedat Peker: Herhangi Bir Suç İşlemedim ki Aranayım!
HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi
HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi
Kablo Hırsızları Bu Kez Jandarma'dan Kaçamadı
Kablo Hırsızları Bu Kez Jandarma'dan Kaçamadı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:57
Güneş
07:19
Öğle
12:44
İkindi
15:34
Akşam
17:58
Yatsı
19:15
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿