Sedat Peker: Herhangi Bir Suç İşlemedim ki Aranayım!

Burada Yaşadığım Tüm Günlerimi de Verimli Bir Şekilde Değerlendirme Gayretinde Bulunuyorum

İlerleyen Günlerde Bu Ziyaretlerime Dair Paylaşımlar Yapmaya Devam Edeceğim

Haberleri Okuyunca Acı Acı Tebessüm Ettim

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Polisleriyle Hiçbir Sorunum Yok Ancak Görünürde Polis Ama Özünde Hain Olanlarla Bizim Hesabımız Her Zaman Var Olacaktır

Bu Haberlerin Çıkış Kaynağını Üç Aşağı Beş Yukarı Biliyorum

Sonradan Pişmanlıklarınız Vallahi Fayda Etmeyecek

Üniversite mezuniyetini tamamlamak; diplomasını alıp ticari çalışmalar yapmak ve bu yüzden bazı ülkelerden oturum alma işlemlerini halletmek için Balkan coğrafyasında olduğunu ifade eden Pekerbazı sosyal medya hesaplarında arandığı ve bu yüzden Karadağ’a kaçtığı, eşinden boşandığı yönünde haberlere Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptıPeker; hakkında söylenen ve yazılan asılsız ve yersiz iddialara şu ifadelerle yanıt verdi:Kıymetli Dostlarım,Daha önceki paylaşımlarımda belirttiğim üzere takriben iki aydır ata yadigarı Balkan coğrafyasındayım. YÜCE ALLAH’a şükürler olsun ki burada yaşadığım tüm günlerimi de verimli bir şekilde değerlendirme gayretinde bulunuyorum.YÜCE ALLAH nasip ederse bu sene üniversite mezuniyetimi tamamlayıp diplomamı İNŞALLAH alacağım ayrıca ticari çalışmalarım için bazı ülkelerden de oturum alma işlemlerimi tamamladım.Bugün ata yadigarı Karadağ ülkesinin Tuzi şehrindeki TÜRK ŞEHİTLİĞİ’ni ziyaret edip şükür namazı kılabilme şerefine nail oldum.Daha önce Bulgaristan ve Romanya’da gittiğim şehitliklerde yaşadığım mahcubiyetin aynısını bu şehitlikte de tekrardan yaşadım. Bizlerin uçakla veya araba ile gelirken bile yorulduğumuz bu yolları atalarımızın at sırtında ya da yaya olarak gelerek İLAY-I KELİMETULLAH DAVASI’nı tüm cihana hakim kılabilmek için gösterdikleri gayretin karşısında taşıdığım mahcubiyet hissinden bir türlü kurtulamadım. İlerleyen günlerde bu ziyaretlerime dair paylaşımlar yapmaya devam edeceğim.Böyle bir manevi ruh halindeyken bazı sosyal medya hesaplarında arandığım için Karadağ’a kaçtığım, eşimden boşandığım yönünde haberleri okuyunca acı acı tebessüm ettim. İçimden, ‘Kış kışlığını puştta puştluğunu yapmaktan asla vazgeçmez!’ sözünü tekrar edip durdum.Ben herhangi bir suç işlemedim ki aranayım. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’nin polisleriyle hiçbir sorunum yok, olamazda ancak bu şerefli teşkilatın içine bir şekilde monte olmuş görünürde polis ama özünde hain olanlarla bizim hesabımız her zaman var olacaktır. (Bu konularla ilgili de ilerleyen günlerde düşüncelerimi detaylıca yazacağım.)Ayrıca ben saygıdeğer eşimle ne savaşlardan çıkaracak bu günlere geldik. Bizi üzmek için yapılan bu haberler hem bana hem de saygıdeğer eşime ancak tatbikat olur.Ben bu haberlerin çıkış kaynağını üç aşağı beş yukarı biliyorum ve onlara; temizlik görevlisine belindeki kemeri çıkarıp dikilen, temizlik görevlisinin tüm uyarılarına rağmen diklenmeye devam eden o çocuğu hatırlatıyorum. ‘Yine oğlum işinize gidin.’ diyorum.Tüm uyarılarıma rağmen bunları yapmaya devam edenlere bu hikayenin sonunun temizlik görevlisiyle o saygısız çocuğun yaşadığının aynısı olacağını özellikle belirtiyorum. Sonradan pişmanlıklarınız VALLAHİ fayda etmeyecek.Editör: Ahmet Şen