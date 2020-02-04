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Bu haber 04 Şubat 2020 00:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi

Bir savcının 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı

HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi

Bakırköy Adliyesi’nde görevli savcı Tamer C.’nin memurları dolandırdığı iddiası üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı.



 

500 Bin TL Dolandırıldığı İddiasıyla Şikayetçi Olduğu Bilgisine Ulaşıldı 

Bakırköy Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Tamer C.’nin 1 savcı, 2 zabıt katibi ve adliye dışından 2 kişiyi 6 milyon ile 12 milyon arasında dolandırdığı iddiası üzerine Hakim ve Savcılar Kurulu konuyla ilgili müfettiş görevlendirerek, soruşturma başlattı. Konuyla ilgili bir savcının HSK müfettişine ifade verdiği, Bakırköy Adliyesi’nde görevli bir savcının ise 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı. Mağdur olduğu iddia edilen kişi sayısı ve paranın miktarı müfettiş incelemesinin ardından belirlenecek.

Öte yandan Tamer C.’nin istifasını sunup İstanbul dışına çıktığı öğrenildi.



Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi
HSK Dolandırıcılık Yaptığı İddia Edilen Savcı Hakkında Müfettiş Görevlendirdi
Bir savcının 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu bilgisine ulaşıldı
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