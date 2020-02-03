​Sayıştay Açıkladı: Şanlıurfa Trambüs Projesi İhalesine Tek Firma Katılmış

Trambüs Projesinin İhalesine Tek Firma katıldı

Trambüs Projesinde Hizmetin Gerçek Fiyatı Yansıtılmamış

Rekabet Olmadan Tek Firma Trambüs Projesi İhalesini Kazandı

Sorgulama Yapılmadan Tek Firmanın Verdiği Fiyat Kabul Edilmiş

Hangi Markayı Kullanacakları Belirtilmemiş

İhale Şeffaf Değil

İhale Şeffaf Olsaydı Trambüs Projesi Nasıl İşlerdi?

Kanunda Yasak Olan Şeyler İhlal Edilmiş

Şanlıurfa’da büyük bir muamma haline gelen Trambüs projesi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nda yer aldı.Tam tamına 72 milyon Lira yatırım yapılan projenin bir türlü bitmemesi Şanlıurfa’da büyük tepkilere neden olurken Raporda yüklenici firmanın üzerine düşen görevi yerine getirmediği ifade edilirken, proje ihalesinde usulsüzlüklerin yer aldığı, şeffaflıktan uzak bir ihale yapıldığı dile getirildi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2018 Sayıştay Raporunda Göze Çarpan Trambüs AyrıntılarıŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 2017 yılında şehir içi ulaşımda mevcut toplu ulaşım hizmetlerinin yanında raylı sistem yapılması da öngörülmüştür. Bu doğrultuda tramvay ve trambüs (elektrikli otobüs) olmak üzere iki alternatif ön proje hazırlatılmıştır. Ön projelerin değerlendirilmesi neticesinde İdare tarafından trambüs projesinin yapılmasına karar vermiştir. Trambüs projesine ilişkin proje ve ihale dökümanları bir danışmalık firmasına hazırlattırılmış ve ihaleye çıkılmış, ihaleye katılan ve teklif veren tek firma ihaleyi kazanmıştır. Yukarıda özetlenen ihale ve ihale öncesi sürece ilişkin mevzuata aykırılık oluşturan uygulamalar ayrıntılarıyla birlikte kronolojik olarak aşağıda sıralanmıştır.İdare, bu hizmet alım işine ait yaklaşık maliyet oluşturulması aşamasında Şanlıurfa sınırlarında yer almayan ( 2 Kayseri, Karaman ve İstanbul) 4 adet firmadan teklif almış, buna karşın yerel rayiçlerin daha gerçekçi olarak belirlenebileceği Şanlıurfa’da da faaliyet gösteren firma teklifleri ve ilgili odalarca belirlenmiş fiyatlardan (Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği madde 8 gereği) yararlanmamıştır. İdarelerin yaklaşık maliyet oluştururken esas amacı gerçek piyasa fiyatlarının tespit edilmesidir. Dolayısıyla ilgili oda (mühendis ve mimarlar odası) fiyatı ve yerel rayiçlerin göz ardı edilip, şehir dışındaki firmalardan teklif alınarak yaklaşık maliyet oluşturulması, il sınırlarında yaptırılacak hizmetin gerçek piyasa fiyatını yansıtmamaktadır.Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (f) bendinde; pazarlık usulü yapılan ihaleler için, ilan yapılmayan hallerde en az üç isteklinin davet edilerek yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri şartı yer almaktadır. Ancak İdare yalnızca bir firmadan teklif alarak ihaleyi sonuçlandırmıştır. Bu firma aynı zamanda işin yaklaşık maliyeti hesabı için teklif alınan … … A.Ş. dir. Kanun’un açık bir şekilde emrettiği hüküm uygulanmaksızın yalnızca bir firmadan teklif alınarak ihalenin sonuçlandırılması sonucunda açıklık, rekabet ve kaynakların verimli kullanımına ilkelerine aykırı hareket edilmiştir. Sonuç olarak yaklaşık maliyeti 176.700 TL olarak, bu firmadan alınan teklifle belirlenen ön proje hazırlanması işinde, yine aynı firma çağrılmış ve bu firma 175.200 TL teklif vererek rekabet olmaksızın ihaleyi kazanmıştır.Trambüs projesi için uygulamaya esas proje ve metrajların hazırlanması işinde, İdare tarafından yapılan piyasa fiyat araştırması aynı ön proje hazırlanması işinde olduğu gibi Şanlıurfa dışındaki firmalardan teklif alınarak yapılmıştır. Toplam 5 firmadan teklif alınmıştır. Bu firmalar işin doğrudan verildiği Kayseri firması, asıl işin alt yüklenicisi olarak çalışan firma ve ortaklarının bir kısmı aynı kişiler olan 3 adet Kayseri firmasıdır. Bu suretle oluşturulan fiyatların gerçek fiyatları yansıtacağı konusunda tereddüt oluşturacağı ortadadır. Zaten yaklaşık maliyet için alınan en düşük fiyat teklifi, projeleri yapan … … A.Ş. firmasının teklifi olmuş ve İdare başkaca bir sorgulama yapmaksızın 455.000.000 TL’ye bu firmaya vermiştir.Bu firma yukarıda bahsedilen iş kapsamında asıl işe ait proje teknik şartname ve diğer ihale dokümanlarını hazırlamıştır. Ancak trambüs projesinin mal alım kısmına (otobüs ve yedek parça) ilişkin teknik şartname hazırlanırken, … A.Ş.’nin üretmiş olduğu otobüs ve yedek parçaların teknik şartnamesini birebir esas almıştır. Dolayısıyla, “teknik şartnamelerde belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara şartnamelerde yer verilemez. (4734 sayılı Kanun 12’nci madde) hükümlerine aykırı hareket edilmiştir.Kanun’un 61’inci maddesinde; danışmanlık hizmeti sunanların; teknik ve malî yönlere ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemeyeceği, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamayacağı hüküm altına alınmıştır. İhale dokümanlarının şeffaf, gizli ve tarafsız bir şekilde hazırlanmasında şüpheye mahal bırakılmaması gerekirken ilgili firmanın ihale dokümanı hazırlarken yaptığı uygulamalar aksi kanaat oluşturmaktadır.Şayet mevzuatın emrettiği gibi yapım işleri mal alımlarından ayrı olarak ihale edilmiş olsaydı, yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler ihale komisyonu tarafından Tebliğ’de belirtilen esaslara göre sorgulanacak ve yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için ihale iptal edilecekti. Zira söz konusu ihalede yaklaşık maliyet bazı imalatlar için kamu idarelerinin belirlemiş olduğu rayiçler veya piyasadan alınan tek teklifler üzerinden hesaplanmış, bunların dışındaki imalatların piyasa fiyatı ise danışmanlık firmasının yalnızca yüklenici firmadan aldığı yaklaşık maliyet teklif mektubu ile belirlenmiştir. Dolayısıyla hesaplanan tutarlar piyasa rayiçlerinin üst sınırını yansıtmakta ve bunun üzerindeki tekliflerin kamu yararı gerekçesiyle kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Zaten yüklenici firmanın yapım işlerinin tamamını, yaklaşık maliyetin oldukça altında olan piyasa rayici bedeller ile alt yüklenici firmalara yaptırması bunun göstergesidir. Bu durumda, ihalenin tamamı dikkate alınarak teklif edilen bedelin yaklaşık maliyetin altında kaldığı değerlendirmesi ile ihalenin bu firmaya verilmesi hatalı bir uygulamadır.Sonuç olarak, yukarıda ayrıntılı olarak açıklamış olduğumuz; ön proje, proje ve projenin uygulanmasında dair ihale öncesi ve ihaleye ilişkin süreçlerin tamamında Kamu İhale Kanunu’nda yapılması yasaklanan birçok uygulama gerçekleşmiştir. İhalelerde gizliliğin, rekabetin, eşit muamelenin ve kaynakların verimli kullanılması idarelerin takdirine bırakılmayıp zorunlu tutulmuştur Bulgu konusu ihalede, ihale öncesi yapılması gereken iş ve işlemler mevzuatta yer aldığı için yalnızca usulen yapılmıştır. Ancak bu durumda dahi; ihaleye teklif verilmesi, teknik şartname hazırlanması, yaklaşık maliyet hazırlanması vb. süreçler mevzuatta belirlenen şekil şartları sağlanmaksızın yerine getirilmiştir. Söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanını satın alan diğer iki istekli tarafından İdare’ye veya Kamu İhale Kurumuna herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış olması, bu ihaledeki mevzuata aykırı işlem ve eylemleri hukuka uygun hale getirmeyecektir.Editör: Ahmet Şen