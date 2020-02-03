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Bu haber 03 Şubat 2020 17:40:00 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyelerini ağırladı.

Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret

Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret


Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyelerini ağırladı.


 

Yürütülen Faaliyetler Hakkında Fikir Alış Verişinde Bulunuldu

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, diğer kentlerde ve ilçelerde bulunan Gençlik Meclisleri'ne örnek oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni ziyaret ederek, Gençlik Meclisi yapısı ve yürütülen faaliyetler hakkında fikir alış verişinde bulundu.



Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret
Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret
Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyelerini ağırladı.
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