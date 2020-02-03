Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne Ziyaret

Yürütülen Faaliyetler Hakkında Fikir Alış Verişinde Bulunuldu

Şanlıurfa Gençlik Merkezi'nden Karatay Gençlik Meclisi'ne ZiyaretKonya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Üyelerini ağırladı.Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, diğer kentlerde ve ilçelerde bulunan Gençlik Meclisleri'ne örnek oluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ni ziyaret ederek, Gençlik Meclisi yapısı ve yürütülen faaliyetler hakkında fikir alış verişinde bulundu.Editör: Ahmet Şen