Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 03 Şubat 2020 15:36:00 Tarihinde eklenmiştir.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump’ın Planına Ret

İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini açıkladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump’ın Planına Ret

İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini açıkladı.


İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısına katılımı ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya geldi. Toplantının ardından yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüzyılın Anlaşması olarak nitelendirdiği sözde Orta Doğu barış planını tamamen reddettiğini duyurdu.




 

Filistin Davası Öncelikli Mesele Olmaya Devam Ediyor

İİT tarafından yapılan açıklamada, “Planı görüşmek üzere Cidde'de bir zirve düzenleyen 57 üyeli örgüt, tüm üye devletlerine bu plana katılmamaya veya ABD yönetimiyle herhangi bir biçimde uygulama konusunda işbirliği yapmaya çağırıyor” denildi.

Öte yandan İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Filistin davasının öncelikli mesele olmaya devam ettiğinin altını çizdi.


 

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz Salı günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da Ortak Basın Toplantısı Düzenlemişti 

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenlemişti. İki lider, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.



Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Dünya
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump’ın Planına Ret
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump’ın Planına Ret
İslam İşbirliği Teşkilatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını tamamen reddettiğini açıkladı.
​Şanlıurfa, ABD ve İsrail’e Karşı Tek Yumruk Oldu
​Şanlıurfa, ABD ve İsrail’e Karşı Tek Yumruk Oldu
Şanlıurfa’daki Sivil Toplum Kuruluşları, ABD ve İsrail arasında imzalanan “Yüzyılın Anlaşması”na tepkiler yağdı.
​700 bin Suriyeli Türkiye Sınırına Hareket Etti: Uluslararası Bir Kriz Olabilir
​700 bin Suriyeli Türkiye Sınırına Hareket Etti: Uluslararası Bir Kriz Olabilir
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye sınırına doğru 700 bin kişinin hareket ettiğini belirterek uluslararası bir kriz oluşacağını açıkladı.
​Dışişleri Bakanlığı’ndan Koronova Virüsü Açıklaması
​Dışişleri Bakanlığı’ndan Koronova Virüsü Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, dünyayı korkutan koronavirüs vakası ile ilgili açıklamada bulundu.
​Küba Açıklarında 7.7 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Tehlikesi Var
​Küba Açıklarında 7.7 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Tehlikesi Var
Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
​Taliban: ABD Uçağını Düşürdük
​Taliban: ABD Uçağını Düşürdük
Taliban Sözcüsü, ABD ordusuna ait bir uçağı düşürdüklerini iddia etti.
​Tacizciyi Fark Eden Küçük Kızı Zekası Kurtardı
​Tacizciyi Fark Eden Küçük Kızı Zekası Kurtardı
Bir kişinin kendisini takip ettiğini fark eden küçük kız, apartmana girdiği sırada kendisini takip eden adamı tuzağa düşürerek kurtuldu.
​Somali’de Bombalı Saldırı! Türkler Hedef Alındı
​Somali’de Bombalı Saldırı! Türkler Hedef Alındı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türk vatandaşlarının bulunduğu restorana bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.
​Müslümanlara Ait Mezarlığa İkinci Saldırı
​Müslümanlara Ait Mezarlığa İkinci Saldırı
Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde Müslümanlara ait mezarlığa ikinci saldırı düzenlendi. Mezarlıkta babasının mezarı tahrip edilen Sevda Karagöz, "İkinci saldırıya uğradık. Üçüncü, dördüncü saldırı da gelecek. O yüzden bu duruma el koyup 'dur' demek lazım. Herkesten yardım istiyorum" dedi.
​İran'dan Düşen Uçakla İlgili Kara Kutu Açıklaması
​İran'dan Düşen Uçakla İlgili Kara Kutu Açıklaması
İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade düzenlediği basın toplantısında İran'ın kara kutuda inceleme yapabilecek teknik düzeye sahip olduğunu belirtti.
​Küçük Kızın Tehlikeli Oyunu Korkuttu
​Küçük Kızın Tehlikeli Oyunu Korkuttu
Küçük bir kız, hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı evinin penceresinden binanın dış cephesine çıkarak balkona doğru yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
​Trump’tan İran’a Yaptırım Duyurusu: Siz Durana Kadar Devam Edeceğiz
​Trump’tan İran’a Yaptırım Duyurusu: Siz Durana Kadar Devam Edeceğiz
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Şehit Ateşi Yürekleri Yaktı
Şehit Ateşi Yürekleri Yaktı
​Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
​Şanlıurfa'da Meydana Gelen Trafik Kazasında 5 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’ya 'En İyi Tanıtım Ödülü'
Şanlıurfa’ya 'En İyi Tanıtım Ödülü'
​Sayıştay Açıkladı: Şanlıurfa Trambüs Projesi İhalesine Tek Firma Katılmış
​Sayıştay Açıkladı: Şanlıurfa Trambüs Projesi İhalesine Tek Firma Katılmış
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:58
Güneş
07:20
Öğle
12:44
İkindi
15:33
Akşam
17:57
Yatsı
19:14
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿