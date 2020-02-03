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Bu haber 03 Şubat 2020 12:47:01 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Belediyesi’nden Dağeteği’nde Yol Çalışması

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Dağeteği Mahallesinde çalışmalarını sürdürürken, Altıntepe Mahallesinde de çalışmaları tamamlayarak yolları vatandaşların hizmetine sundu.

Haliliye Belediyesi’nden Dağeteği’nde Yol Çalışması

Haliliye Belediyesi’nden Dağeteği’nde Yol Çalışması

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Dağeteği Mahallesinde çalışmalarını sürdürürken, Altıntepe Mahallesinde de çalışmaları tamamlayarak yolları vatandaşların hizmetine sundu.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, mevsim koşulları çerçevesinde merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler kırsal mahallerden Dağeteği Mahallesinde stabilize yol çalışması başlatırken, Altıntepe Mahallesinde de tamamlanan yollar vatandaşların hizmetine sunuldu.



 

Vatandaşlar  Başkan Mehmet Canpolat’a Teşekkür Etti

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar ile hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. Vatandaşlar çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek, sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler. 

Öte yandan ekipler, çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.


Editör: Ahmet Şen
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Haliliye Belediyesi’nden Dağeteği’nde Yol Çalışması
Haliliye Belediyesi’nden Dağeteği’nde Yol Çalışması
Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Dağeteği Mahallesinde çalışmalarını sürdürürken, Altıntepe Mahallesinde de çalışmaları tamamlayarak yolları vatandaşların hizmetine sundu.
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