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Bu haber 03 Şubat 2020 08:59:00 Tarihinde eklenmiştir.

İdlip’te 4 Asker Şehit, 1’i Ağır 9 Asker Yaralandı

İdlip’te 4 Asker Şehit, 1’i Ağır 9 Asker Yaralandı

İdlip’te 4 Asker Şehit, 1’i Ağır 9 Asker Yaralandı

İdlip’te 4 Asker Şehit, 1’i Ağır 9 Asker Yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “İdlip’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır” denildi.



 

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İdlip’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen Rejim unsurları tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır” denildi.



 

“Gerekli Karşılık Verilmiş Ve Hedefler Tahrip Edilmiştir”

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

“Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.”


Editör: Ahmet Şen
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