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Bu haber 02 Şubat 2020 21:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Tatil Sürelerinde Değişiklik Olacak Mı? Bakan Selçuk Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayınında tatil süreleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

​Tatil Sürelerinde Değişiklik Olacak Mı? Bakan Selçuk Açıkladı

Selçuk, okulların açık olduğu sürenin genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soruya karşılık, "Şu anda yok, bu şekilde devam edecek. Bunun zamanı var. Yaz tatilini 15 gün kısalttık, ileride belki bir 15 gün daha kısalabilir. Çok nitelikli bir hale getirelim bu süreci, sonrasında artış ayrı konuşulur" diye konuştu.



 

Tatil Süreleri Şu An İçin Aynı

Canlı yayınının ardından; “Tatil sürelerinde yakın zamanda bir değişiklik olacak mı” sorusuna cevap veren Bakan Selçuk, yaz tatili süresinin şu aşamada değişmeyeceğini, aynı planlama doğrultusunda devam edileceğini söyledi.


Editör: Ahmet Şen 

 
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​Tatil Sürelerinde Değişiklik Olacak Mı? Bakan Selçuk Açıkladı
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