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Bu haber 02 Şubat 2020 15:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Yaş 70 Dolandırıcılık Bitmemiş! 70 Yaşındaki Adam Korona Virüs İlacı Satıyor

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri tarafından, sözde Korona virisüne karşı ilaç satacağı şeklinde vatandaşı dolandırıp tam ödeme yapılacağı esnada parayı veya cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı.

​Yaş 70 Dolandırıcılık Bitmemiş! 70 Yaşındaki Adam Korona Virüs İlacı Satıyor

Başkentte Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ilginç bir operasyona imza attı. 


 

Yaşlı Adam, Korona Virüs İlacı Sattığını İddia Etti

Meydana gelen olayda 70 yaşındaki şüpheli kişi kendisi gibi yaşlı bir vatandaşın yanına giderek Çinden yayılan Korona virüsüne karşı ilaç satığını iddia etti. Vatandaşı kandırarak tuzağına düşüren yaşlı kapkaççı, ödeme yapılacağı esnada vatandaşların cüzdanını veya parasını alarak olay yerinden kaçtı. İlerleyen yaşına rağmen hızla koşarak kaçabilen yaşlı şüpheli tanınmamak için birde şapka taktı. 



 

Polis, Güvenlik Kamerasından Yakaladı 

Yaşlı dolandırıcının hesaba katmadığı güvenlik kameraları ise kayıttaydı. Polis gelen şikayetler üzerine derinlemesine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis kişiyi tespit edip belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Zanlının emniyet işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Yaş 70 Dolandırıcılık Bitmemiş! 70 Yaşındaki Adam Korona Virüs İlacı Satıyor
​Yaş 70 Dolandırıcılık Bitmemiş! 70 Yaşındaki Adam Korona Virüs İlacı Satıyor
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri tarafından, sözde Korona virisüne karşı ilaç satacağı şeklinde vatandaşı dolandırıp tam ödeme yapılacağı esnada parayı veya cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı.
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