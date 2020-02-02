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Bu haber 02 Şubat 2020 13:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Ceylanpınarlı Esnaf, 3 Günlük Gelirini Bağışladı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir fırıncı esnafı, 3 günlük gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldı.

​Ceylanpınarlı Esnaf, 3 Günlük Gelirini Bağışladı

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Ceylanpınarlı esnaf Sait Kaçkan da depremzedelere yardım için harekete geçti. Bir fırıncı olarak 3 günlük gelirini depremzedelere bağışlayacağını ifade eden Kaçkan, “Elazığ’da yaşanan deprem hepimizi çok üzdü. Yaşanan can kayıpları çok acı. Bir fırıncı esnafı olarak depremzedelere destek oluyoruz. Bu zor günleri atlatmamızı sağlayacak olan güç birlik ve beraberliktir. Bu nedenle Ceylanpınarlı esnaflarımızın depremzedelere yönelik yapılacak destekleri çok önemlidir” diye konuştu. 








Editör: Ahmet Şen 
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