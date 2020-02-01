Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 01 Şubat 2020 22:11:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa Milletvekili: Çevik Kuvvet Kavşağı Kısa Sürede Bitirilecek

Şanlıurfa Ak Parti milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfalılara müjdeyi verdi. Ulaştırma Bakanı ile görüşen Fakıbaba: “Sayın Bakanımızdan Çevik Kuvvet kavşağının kısa sürede bitirilmesi sözünü aldık.” dedi.

​Urfa Milletvekili: Çevik Kuvvet Kavşağı Kısa Sürede Bitirilecek

Şanlıurfa’da uzun süredir yapımı devam eden ve bir türlü bitmek bilmeyen Çevik Kuvvet Kavşağı ile ilgili son görüşme Şanlıurfa Ak Parti milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından yapıldı. 


 

Şanlıurfa’nın Bitemeyen Projesi Bitecek

Fakıbaba, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile görüştü. Görüşmeye damga vuran konu Şanlıurfa’nın bitmek bilmeyen projesi Çevik Kuvvet Kavşağı oldu.

Fakıbaba, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile yaptığı görüme sonrası şu açıklamada bulundu;


“Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret ederek, Çevik Kuvvet Kavşağı, Kuzey Batı Çevre yolu ve Birecik-Ş.Urfa arası duble yolunu konuştuk. Sn Bakanımızdan Çevik Kuvvet kavşağının kısa sürede bitirilmesi sözünü aldık.”







Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Urfa Milletvekili: Çevik Kuvvet Kavşağı Kısa Sürede Bitirilecek
​Urfa Milletvekili: Çevik Kuvvet Kavşağı Kısa Sürede Bitirilecek
Şanlıurfa Ak Parti milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfalılara müjdeyi verdi. Ulaştırma Bakanı ile görüşen Fakıbaba: “Sayın Bakanımızdan Çevik Kuvvet kavşağının kısa sürede bitirilmesi sözünü aldık.” dedi.
​Şanlıurfa’dan Antep’e Giden Kadın Cüzdanını Otobüste Düşürdü, Şoförün Cevabıyla Şok Oldu
​Şanlıurfa’dan Antep’e Giden Kadın Cüzdanını Otobüste Düşürdü, Şoförün Cevabıyla Şok Oldu
Şanlıurfa'dan çocuğunun tedavisi için Antep'e giden ve Cüzdanını halk otobüsünde düşüren K.D., şoförün cevabıyla hayatının şokunun yaşadı.
​Şanlıurfa’ya Yılın İlk Karı Yağdı! Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı
​Şanlıurfa’ya Yılın İlk Karı Yağdı! Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı
Mevsimlerin değiştiği günümüzde soğuk havaların esiri olan Şanlıurfa’ya mevsimin ilk karı düştü.
Şanlıurfa’da 35 Ölü, 70 Yaralı Vardı! Mahkemeden Canlı Bomba Saldırısı Kararı
Şanlıurfa’da 35 Ölü, 70 Yaralı Vardı! Mahkemeden Canlı Bomba Saldırısı Kararı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 5 yıl önce 34 kişinin hayatını kaybetmesine, 70 kişinin yaralanmasına sebep olan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam kararı verildi.
​Şanlıurfalılar Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor
​Şanlıurfalılar Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak'ın batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda cuma günü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
​Şanlıurfa’da Kaza! Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı
​Şanlıurfa’da Kaza! Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Eski Hal Pazarı’ndaki Proje Gerçeğe Uygun Yapılmadı Mı?
Eski Hal Pazarı’ndaki Proje Gerçeğe Uygun Yapılmadı Mı?
Yapımı yılan hikayesine dönen eski hal pazarı yerine yapılan kentsel dönüşüm projesinin gerçeğini yansıtmadığı iddia edildi.
Urfa'yı kan gölüne çevireceklerdi.. Bakın ne ceza aldılar?
Urfa'yı kan gölüne çevireceklerdi.. Bakın ne ceza aldılar?
Geçtiğimiz günlerde Urfa’nın Bozova ilçesinde patlayıcı madde taşıyan araç ile ilgili gözaltına alınan 11 kişi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkartılan 11 kişiden 2’sinin tutuklanmasına karar verilirken 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​Urfa Sağlık Teşkilatına 2 Suriyeli Atandı
​Urfa Sağlık Teşkilatına 2 Suriyeli Atandı
Sağlık Bakanlığı Göçmen Sağlığı Merkezlerine, 21 Suriyeli teknisyen ataması yaptı. Ataması yapılan Suriyeli teknisyenlerden 2 tanesi Şanlıurfa’da göreve başladı.
Şanlıurfa'da Bu Kadar Alan Ne Olacak?
Şanlıurfa'da Bu Kadar Alan Ne Olacak?
Urfa Çalışma Grubu, yıkımı gerçekleşen Oto Galericiler Sitesi’nin yeşil alana dönüştürülmesi için gerekli adımları attığını duyurdu.
​Şanlıurfalı İş Adamlarından Depremzedelere Yardım
​Şanlıurfalı İş Adamlarından Depremzedelere Yardım
Şanlıurfa’da iş adamları tarafından tedarik edilen, battaniye ve gıda ürünlerinden oluşan bir tır insani yardım malzemesi, Elazığ’daki AFAD koordinasyon merkezine gönderildi.
​Şanlıurfa’da Bombalı Araç İle İlgili Gözaltına Alınan 11 Zanlı Adliyede
​Şanlıurfa’da Bombalı Araç İle İlgili Gözaltına Alınan 11 Zanlı Adliyede
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen araç ile ilgili gözaltına alınan 3’ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi.
​Tabancayla Oynayan Genç Kendini Vurdu
​Tabancayla Oynayan Genç Kendini Vurdu
​Urfa Milletvekili: Çevik Kuvvet Kavşağı Kısa Sürede Bitirilecek
​Urfa Milletvekili: Çevik Kuvvet Kavşağı Kısa Sürede Bitirilecek
​Minibüsün Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
​Minibüsün Çarptığı Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
​Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmenin İşine Son Verildi
​Öğrenciye Şiddet Uygulayan Öğretmenin İşine Son Verildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:59
Güneş
07:21
Öğle
12:43
İkindi
15:31
Akşam
17:55
Yatsı
19:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿