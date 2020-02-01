​Urfa Milletvekili: Çevik Kuvvet Kavşağı Kısa Sürede Bitirilecek

Şanlıurfa’nın Bitemeyen Projesi Bitecek

Şanlıurfa’da uzun süredir yapımı devam eden ve bir türlü bitmek bilmeyen Çevik Kuvvet Kavşağı ile ilgili son görüşme Şanlıurfa Ak Parti milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından yapıldı.Fakıbaba, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile görüştü. Görüşmeye damga vuran konu Şanlıurfa’nın bitmek bilmeyen projesi Çevik Kuvvet Kavşağı oldu.Fakıbaba, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile yaptığı görüme sonrası şu açıklamada bulundu;“Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan’ı ziyaret ederek, Çevik Kuvvet Kavşağı, Kuzey Batı Çevre yolu ve Birecik-Ş.Urfa arası duble yolunu konuştuk. Sn Bakanımızdan Çevik Kuvvet kavşağının kısa sürede bitirilmesi sözünü aldık.”Editör: Ahmet Şen