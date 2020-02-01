​Haliliye'de Gençlere Bilgisayar Kursu

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençlere yönelik çalışmalarını her geçen gün arttırıyor. Bu kapsamda açılan bilgisayar kurslarıyla gençlerin kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.Haliliye Belediyesinin Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezinde açılan bilgisayar kursunda gençlere, ilk olarak bilgisayar kullanımı ve temel parçalar öğretiliyor. Alanında uzman eğitmenler ders verdiği kursta, temel bilgilerin ardından kursiyerlere hem eğitim, hem de iş hayatlarında ihtiyaçları olan ofis programlarının öğretimi sağlanıyor. İnternet kullanımı konusunda da, eğitim verilen kurs gençlerin büyük beğenisini topluyor. 160 saat süren kursu, başarıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilecek.Kursa katılan gençler açılan kurslardan dolayı memnun olduklarını belirterek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.Öte yandan Haliliye Belediyesinin bünyesinde bulunan eğitim ve kültür merkezlerinde kültür, sanat, eğitim ve el sanatları gibi birçok alanda kurslar verilmeye devam ediliyor.Editör: Ahmet Şen