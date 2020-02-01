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Bu haber 01 Şubat 2020 17:10:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’dan Antep’e Giden Kadın Cüzdanını Otobüste Düşürdü, Şoförün Cevabıyla Şok Oldu

Şanlıurfa'dan çocuğunun tedavisi için Antep'e giden ve Cüzdanını halk otobüsünde düşüren K.D., şoförün cevabıyla hayatının şokunun yaşadı.

​Şanlıurfa’dan Antep’e Giden Kadın Cüzdanını Otobüste Düşürdü, Şoförün Cevabıyla Şok Oldu

Şanlıurfa'dan çocuğunun tedavisi için Gaziantep'e gelen 32 yaşındaki sözleşmeli öğretmen K.D. bindiği Özel Halk Otobüsünde cüzdanını düşürdü. Cüzdanı bulan bir yolcu cüzdanı alarak şoföre teslim etti. Cüzdanının olmadığını fark eden K.D. otobüsçüler derneğine giderek durumu anlattı.



 

Şoförün cevabı şok etti

Dernekte K. D.'nin bindiği halk otobüsünün belirlenmesi üzerine şoför M. Ö.'ye ulaşıldı. Telefonla aranan şoför ise kendisine herhangi bir cüzdan verilmediğini söyledi. Derneğe çağrılan şoför M.Ö. görüntüleri görünce bu seferde cüzdanın içinin boş olduğunu ve cüzdanı attığını söyledi.




 

Cüzdanda 400 TL para, kimliğim ve banka kartlarım vardı

Mesleği gereği röportaj veremeyen sözleşmeli öğretmen 32 yaşındaki K.D., 1,5 ay önce doğan bebeğinin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle Gaziantep'te özel bir hastaneye geldiğini, çocuğunun yoğun bakımda olduğunu, her şey görüntülerde mevcut olmasına rağmen şoförün cüzdanın boş olduğunu söylemesinin kendisini şoka uğrattığını söyledi.





 

Her şey görüntülerde belli

Otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının cüzdanı bulduğu ve şoföre teslim ettiği görülüyor. Cüzdanın yakınlaştırılınca içinin dolu olduğu net bir şekilde görülüyor. Şoförün telefonla konuştuğu ve sigara içtiği de görülüyor. K.D., şoförden şikayetçi olacağını belirtti.
 



Editör: Ahmet Şen 
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