​Yolda Kadın Cesedi Bulundu: Arabalar Ceset Parçalarının Üzerinden Geçti

Trafik Kazası Olabilir

Olay, Adana’nın Ceyhan İlçesi Adana- Osmaniye Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar yerde parçalanmış ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde parçalara ayrılmış kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmalarda kadının üzerinden çıkan kimlikte polis cesedin Mehtap Ateş (32) ait olduğunu belirledi.Karayolu trafiğe kapatılmadı, araçlar cesedin yanından ve parçaların üzerinden geçtiPolis ekipleri olayın trafik kazası olabileceği belirtirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, parçaları ayrılmış Mehtap ateşin cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Editör. Ahmet Şen