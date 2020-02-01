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Bu haber 01 Şubat 2020 09:55:46 Tarihinde eklenmiştir.

Sahte Polisler: Paraları Garantiye Almamız Lazım Diyerek Emekli Kadın Öğretmeni Dolandırdı

Emekli bir kadın öğretmeni telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak "FETÖ banka hesaplarınızı çaldı. Paraları garantiye almamız lazım" diyerek 258 bin lira parayı poşet içinde parkta teslim alarak dolandıran 4 kişi 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılırken, 1 kişi ise beraat etti.

Sahte Polisler: Paraları Garantiye Almamız Lazım Diyerek Emekli Kadın Öğretmeni Dolandırdı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Fatma D.'yi ev telefonundan arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtarak "FETÖ banka hesaplarınızı çaldı. Paraları garantiye almamız lazım" diye korkutup kandırdılar. Bankada parası olup olmadığını sordukları Fatma D.'nin 2 ayrı bankada bulunan hesabındaki toplam 258 bin lira parayı çektiren dolandırıcılar daha sonra poşet içine koydurdukları parayı parkta buluştukları kadından teslim aldılar. 


 

Dolandırıcılara 7 Yıl Hapis

Kadının 20 bin Euro parasının da bankada olduğunu öğrenin dolandırıcılar bu kez bu paranın peşine düştü. Ancak, dolandırıldığını anlaşan kadın polise şikayette bulundu. Dolandırıcılar bu kez 20 bin Euro yarayı almak için kadınla buluşmak isteyince yakayı ele verdi. Polis olayla ilgili Barış D., Meliha G., Halil A., Halil A. ve Burak D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili 5 kişi hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme tutuklu olan Barış D., Halil A. ile tutuksuz olan Meliha G. ve Halil A.'yı "dolandırıcılık" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırırken, tutuksuz yargılanan Burak D.'nin ise beraatine karar verdi. Tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulan Halil A. ile Barış D.'nin tahliyelerine karar verildi.



Editör: Ahmet Şen 

 
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Asayiş
Sahte Polisler: Paraları Garantiye Almamız Lazım Diyerek Emekli Kadın Öğretmeni Dolandırdı
Sahte Polisler: Paraları Garantiye Almamız Lazım Diyerek Emekli Kadın Öğretmeni Dolandırdı
Emekli bir kadın öğretmeni telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak "FETÖ banka hesaplarınızı çaldı. Paraları garantiye almamız lazım" diyerek 258 bin lira parayı poşet içinde parkta teslim alarak dolandıran 4 kişi 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırılırken, 1 kişi ise beraat etti.
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