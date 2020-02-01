Üniversite Öğrencisi Çocuğu Tuvalette Doğurup Kaçtı

Akıllara durgunluk veren olay Tekirdağ’ın Kapaklı Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti.
Hamileliğini Gizlemek İçin Karın Ağrısı Şikayetiyle Doktora Gittiİddialara göre, 21 yaşındaki bir İ.A., evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinden hamile kaldı. Ailesini ziyaret amacıyla Kapaklı'ya gelen genç kız, 7 aylık hamileliğini gizlemek için karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Tuvalete Giderek Doğum YaptıHastanede sancılanan genç anne tuvalete giderek doğum yaptı. Edinilen bilgilere göre, doğumun ardından çocuğu tuvalette bırakıp kaçan anne, hastanenin güvenlik kameraları tarafından teşhis edilerek yakalandı. Konuyla ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması sürerken, doğumun hemen ardından ölen bebeğin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Editör: Ahmet Şen
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