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Bu haber 01 Şubat 2020 08:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

Sobayı Yakarken Yaptığı Dikkatsizlik Canına Mal Oldu

Köy evindeki sobayı yakmak isterken tiner kutusu elinde parlayan 20 yaşındaki S.G. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sobayı Yakarken Yaptığı Dikkatsizlik Canına Mal Oldu

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki köy odasında arkadaşlarıyla sohbet eden S.G. sobanın söndüğünü fark etti. Sohbetin uzaması için odasındaki sobayı tinerle tekrar yakmak isteyen S.G. bir anlık dalgınlıkla elindeki tiner kutusunu yanmakta olan sobaya düşürdü. Sobanın tinerin etkisiyle bir anda alev alıp patlamasıyla birlikte S.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Henüz 20 yaşında olduğu belirtilen ve yarın doğum gününü kutlayacak olan S.G.'nin cenazesi yarın köy mezarlığına defnedilecek. Olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 




Editör: Ahmet Şen 
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