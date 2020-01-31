Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 31 Ocak 2020 23:15:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakım Yaptığı Pres Makinesine Sıkışarak Can Verdi

Bir işçi, bakım yaptığı prese sıkışarak hayatını kaybetti.

​Bakım Yaptığı Pres Makinesine Sıkışarak Can Verdi

Olay, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tufan Tayğın (39), pres makinesinin bakımını yaptığı esnada, prese sıkışarak feci şekilde can verdi. Kazayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tayğın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Tayğın'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatılırken, kazanın yaşandığı fabrikada çalışmalara bir hafta ara verilerek makinelerin durdurulduğu öğrenildi.
 




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Bakım Yaptığı Pres Makinesine Sıkışarak Can Verdi
​Bakım Yaptığı Pres Makinesine Sıkışarak Can Verdi
Bir işçi, bakım yaptığı prese sıkışarak hayatını kaybetti.
​Dini Nikahları Kıyıldı Fatma’nın Erkek Olduğunu Sonra Anladı
​Dini Nikahları Kıyıldı Fatma’nın Erkek Olduğunu Sonra Anladı
‘Fatma’ ismiyle açtığı sosyal medya hesabıyla bir kişiyi 35 bin TL dolandıran erkek şüpheli ile kendisine yardımcı olan 1’i kadın 2 arkadaşı, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 62 yaşındaki mağdur, ’Fatma’ diye bildiği ve dini nikah kıydığı kadınla ilk konuştuğu sıralarda aslında Fatma değil de bir erkek olduğunu öğrenince şok yaşadı.
​Vekil Akay, Pamuk ve Gümrük Kapısı İçin Bakanlığın Kapısını Çaldı
​Vekil Akay, Pamuk ve Gümrük Kapısı İçin Bakanlığın Kapısını Çaldı
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Ticaret Bakan Yardımcısi Rıza Tuna Turagay'ı makamında ziyaret etti. Vekil Akay, pamuk ve Akçakale Gümrük Kapısı'ndaki sıkıntıların giderilmesi için destek istedi.
Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin’de ortaya çıkan korona virüsünün dünya ülkelerine yayılması nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti.
​Sayıları 67 Oldu! Elazığ Depreminde Provokatif Paylaşımlara Soruşturma
​Sayıları 67 Oldu! Elazığ Depreminde Provokatif Paylaşımlara Soruşturma
Elazığ'daki depreme yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada şüpheli sayısı 67’ye yükseldi. Başsavcılığın, oyuncu Şefket Çoruh adıyla açılan hesaptan yapılan paylaşımla ilgili incelemesini sürdürdüğü, hesabın kime ait olduğunun araştırıldığı öğrenildi.
Alkollüyken Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayan Babaya Hapis
Alkollüyken Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayan Babaya Hapis
Alkollüyken tartıştığı oğlunu bıçaklayarak 20 santimetre bağırsağını kaybetmesine neden olan baba, hükmün açıklanması geriye bırakılarak 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
​Evli Kadın Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Göğsünden Vurdu
​Evli Kadın Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Göğsünden Vurdu
Evli ve iki çocuk annesi genç kadın, iddiaya göre ilişkilerini yakınlarına söylemekle kendisini tehdit eden evli sevgilisini çıkan tartışmada tabancayla vurdu.
​Akılalmaz Kaza! 1 Ölü
​Akılalmaz Kaza! 1 Ölü
Meydana gelen korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Haliliye’de Kaza: 6 Yaralı
Haliliye’de Kaza: 6 Yaralı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
​Hemşireye salak diyen Kaymakama Yargıtay'dan şok karar
​Hemşireye salak diyen Kaymakama Yargıtay'dan şok karar
Eşine reçetesiz iğne yaptırmaya çalışan kaymakam, iddiaya göre hemşireye, 'salak, geri zekalı, bize bunu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar' dedi. Kaymakamın kendisine hakaret ettiğini savunan genç hemşire konuyu yargıya taşıdı. Mahkemenin mahkumiyete çarptırdığı kaymakamın cezasını Yargıtay da onayladı.
​Bekçilere Üst Arama, Silah ve Zor Kullanma Yetkisi Verildi
​Bekçilere Üst Arama, Silah ve Zor Kullanma Yetkisi Verildi
Bekçilerle İlgili Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
​Üvey Anne Dehşeti: Çocuğun Başından Aşağı Kaynar Su Döktü
​Üvey Anne Dehşeti: Çocuğun Başından Aşağı Kaynar Su Döktü
Üvey annenin, 14 yaşındaki kızının başından aşağı kaynar su döktüğü iddia edildi. Vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı.
​Bakım Yaptığı Pres Makinesine Sıkışarak Can Verdi
​Bakım Yaptığı Pres Makinesine Sıkışarak Can Verdi
​Dini Nikahları Kıyıldı Fatma’nın Erkek Olduğunu Sonra Anladı
​Dini Nikahları Kıyıldı Fatma’nın Erkek Olduğunu Sonra Anladı
Doğalgaz Ana Hat Borusu Patladı: Kafamızın Üstünden Alev Topu Geçti
Doğalgaz Ana Hat Borusu Patladı: Kafamızın Üstünden Alev Topu Geçti
​Vali Erin'i Evine Davet Etti, Tüm İhtiyaçları Karşılandı
​Vali Erin'i Evine Davet Etti, Tüm İhtiyaçları Karşılandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:57
Güneş
07:21
Öğle
12:46
İkindi
15:32
Akşam
17:58
Yatsı
19:15
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿