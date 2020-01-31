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Bu haber 31 Ocak 2020 16:02:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Karaköprü Belediyespor Amatöre Döndü

Önce kongre süreci ile amatör sürecine başlayan Karaköprü Belediyespor takımı kongresi yeni başkan ve yönetimiyle amatöre ilk adımı atmış oldu.

​Karaköprü Belediyespor Amatöre Döndü

Amatör kökenli yönetimin iş başına gelmesi ile birlikte profesyonel takımın pro lisanslı hocası Hüseyin Dağın görevine son verildi. Bu hamlenin ardından amatöre geçişin Urfa'da futbolun nereye gittiğini tüm açıklığıyla gözler önüne serdi.

En son 15 yıl önce belediye sporu çalıştıran ve o sezon takımı amatöre düşüren son 6 yıldır Urfaspor alt yapısını çalıştıran ve hep eleştiri oklarının hedefi olan pro lisansı dahi olmayan İhsan Karabulut ve ekibi 3.lig profesyonel takımı Karaköprü Belediyespor antrenörlüğüne getirildi.

Amatörlüğe geçiş bu kadarıyla da kalmadı

Karaköprü Belediyespor yönetimi ve yeni teknik ekibi amatörlüğe geçişe damga vuracak bir transfer yaptı. 10 yıl önce Gaziantep amatör takımı Şahinbey Mertsporda amatör vizesi alan Tolgahan Nurhak adında bir futbolcuyu transfer ederek 10 yıldır futbol oynamayan amatör futbulcuya profesyonel imza attırdı. Karaköprü belediye Spor camiasına yeni yönetimi ve yeni teknik ekibi hayırlı olsun. Urfa futboluna geçmiş olsun…
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Spor
​Karaköprü Belediyespor Amatöre Döndü
​Karaköprü Belediyespor Amatöre Döndü
Önce kongre süreci ile amatör sürecine başlayan Karaköprü Belediyespor takımı kongresi yeni başkan ve yönetimiyle amatöre ilk adımı atmış oldu.
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