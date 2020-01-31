​Vekil Akay, Pamuk ve Gümrük Kapısı İçin Bakanlığın Kapısını Çaldı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:”Ticaret Bakan Yardımcımız Sn. Rıza Tuna Turagay'ı makamında ziyaret ettik. Pamuk üreticisi çiftçilerimizi korumak için, pamuk ithalatına kota konulması, böylece pamukta fiyat istikrarının sağlanması talebimizi ve dış ticarette Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan en büyük ve stratejik gümrük kapılarından Akçakale Gümrük Kapısı'nın mevcut durumunun iyileştirilmesi konusunu ilettik.”