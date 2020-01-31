​Türkiye’de Bir Çocuğa Kornavirüs Teşhisi Konuldu! Hastane Belgeleri ile İspatlandı

Sağlık Bakanlığı Eksikliği Gidermeli

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de Virüs Yok Diyor

Kornavirüs Belgelerle Kanıtlandı

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Sağlık Bakanı Koca’nın Türkiye’de kesin olarak koronavirüs tanısı alan herhangi bir hasta olmadığını öne sürmesi üzerine hastayla ilgili belgeyi de paylaşarak, “yalanlamayın, istifa etmek zorunda kalırsınız!” dedi.CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada İstanbul Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’nde Çinli bir çocuğa koronavirüs tanısının koyulduğunu söyledi.Yarkadaş, “Dün gece saat 21.00 sularında 6 yaşındaki Çinli bir çocuk, ailesi tarafından Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne getirildi. Çocuk, ilk tedavisinin ardından ilaç verilerek evine gönderildi. Ancak ailesi gece geç saatlerde bu kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başvurdu” diye yazdı.Yakardaş Kornovirüs Açıklamalarına şu şekilde devam etti;“İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Acil Birimi, 6 yaşındaki çocuk hastaya “Coronavirüs” tanısı koydu, hastayı izole etti; katı da “yeşil alan”a dönüştürdü. Ancak beni arayıp durumu aktaran ve aynı birimde başka hastalıklardan tedavi gören hasta yakınları tedirgin. Aileler şunu diyor: “Çinli çocuğun tedavi altına alındığı bölgede tam anlamıyla bir ‘karantina’ yok. Aynı katta başka çocuklar da var. Personel ise sadece maske takıyor. Hiçbir personelde koruyucu kıyafet yok” Sağlık Bakanlığı yetkilileri, umarım bu eksiği hemen giderir ve gerekli önlemi alır”Sağlık Bakanı hala “Türkiye’de CoronaVirüs’lü hasta yok” diyerek beni yalanlamaya çalışıyor. Peki Sn. Bakan, o halde neden dün gece İÜ’ye gelen 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunu hastaneye hemen yatırıp diğer hastaları bölümden çıkardınız? Çocuğun sürekli aksırdığını gören Dr. neden diğer hasta yakınlarına “Burayı acilen boşaltın” dedi. Ve son bir soru: Halka gerçekleri neden söylemiyorsunuz? Aile çevresinden edindiğim bilgiye göre; 6 yaşındaki Çinli kız çocuğunun iki yakınını da karantinaya almışsınız! Yalanlamayın, istifa etmek zorunda kalırsınız!“Hasta haklarına saygıdan dolayı Çinli çocukla ilgili fazla bilgi vermek istemedim. Ancak yandaş medya ve Sağlık Bakanlığı beni yalanlamaya çalışınca belgeyi yayınlamak şart oldu. İŞTE BELGE: Bakın bakalım Y. M. adlı 6 yaşındaki kız çocuğu için Dr. hangi teşhisi koymuş!”Editör: Ahmet Şen