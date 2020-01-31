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Bu haber 31 Ocak 2020 12:31:47 Tarihinde eklenmiştir.

Harran Üniversitesi, Neolitik Kazılar İçin Araştırma Merkezi Oluyor

Harran Üniversitesi Göbeklitepe Araştırmaları Şemsiye Grubu, Göbeklitepe, Karahantepe ve Soğmatar Ören yerlerine bilimsel araştırma gezisi gerçekleştirdi.

Harran Üniversitesi, Neolitik Kazılar İçin Araştırma Merkezi Oluyor

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından üniversitede oluşturulan, yapılacak araştırmaların daha sistemli şekilde yürütülmesine olanak sağlayan ve birçok farklı bilim dalının bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmesine imkân hazırlayan şemsiye grupları proje konsepti sonuçlarını vermeye başladı.
Harran Üniversitesi'nin yeni yüzü haline gelen proje konsepti dahilinde Göbeklitepe ve Karahantepe kazılarına yönelik geçtiğimiz günlerde proje grup toplantısı yapılmıştı. Yapılabilecekleri yerinde görmek amacıyla grup öğretim üyeleri, Göbeklitepe, Karahantepe ve Soğmatar yerleşim alanlarında incelemelerde bulundu.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik başkanlığında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer, Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ ve araştırma grubundaki öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen gezi, Göbeklitepe sit alanıyla başladı.

Urfa, tarihi merkez olma yolunda ilerliyor
Araştırma ekibi, Göbeklitepe hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgiler edindi. Ayrıca Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Güzel'in açıklamalarıyla Göbeklitepe eteklerinde bulunduğu düşünülen göl yeri detaylı incelendi ve burada yapılacak çalışmalar detaylandırıldı. Daha sonra Karahantepe’ye geçilerek ören yeri ayrıntılı olarak gezildi ve yapılması muhtemel çalışmalar gözden geçirildi. Son olarak Soğmatar’da bulunan Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün kazısını üstlenmeyi planladığı höyük, öğretim elemanlarınca detaylı olarak incelendi.
Kurulan çalışma grubu sayesinde, Göbeklitepe ve Karahantepe ile Soğmatar kazılarından elde edilen kalıntılar bilimin tüm disiplinleri açısından incelenerek; Urfa’da yaşamış olan toplumların etnik, sosyolojik ve biyolojik yapısı ve günlük yaşam biçimleri ortaya çıkartılmaya çalışılacak.
Ekibin en büyük hedefi; başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm arkeolojik kazılara destek olarak bölge tarihinin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkarmaya yardımcı olmaktır. Böylece Harran Üniversitesi’nin özellikle neolitik kazılar için bir araştırma merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir.
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Kültür
Harran Üniversitesi, Neolitik Kazılar İçin Araştırma Merkezi Oluyor
Harran Üniversitesi, Neolitik Kazılar İçin Araştırma Merkezi Oluyor
Harran Üniversitesi Göbeklitepe Araştırmaları Şemsiye Grubu, Göbeklitepe, Karahantepe ve Soğmatar Ören yerlerine bilimsel araştırma gezisi gerçekleştirdi.
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Harran Üniversitesi, Neolitik Kazılar İçin Araştırma Merkezi Oluyor
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