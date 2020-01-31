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Bu haber 31 Ocak 2020 11:58:56 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Ekibi Kalan Maçları Kaybetmek İstemiyor

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig’inde mücadele eden Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hafta sonu oynanacak Akkuş Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.

Haliliye Ekibi Kalan Maçları Kaybetmek İstemiyor

Geçtiğimiz hafta rakibi Niksar’ı 3-0’lık skorla mağlup eden Haliliye Belediyespor, ligin 17’nci haftasında 2 Şubat 2020 Pazar günü saat 12.00’da Akkuş Belediyespor’u konuk edecek.
Karşılaşma öncesi Haliliye ekibi, Haliliye Belediyesi spor kompleksinde Başantrenör Akif Gürgen gözetiminde Akkuş karşılaşmasına çift antrenmanla hazırlanıyor.
'URFA'YI HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ'
Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Başantrenör Akif Gürgen, ligde son altı haftaya girdiklerini kalan maçların tümünü kazanmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:
“Özellikle rakibimiz düşme potasında ve üç tane yeni transferle maça çıkıyorlar. Bu yüzden can havli ile oynayacaklarını düşünüyorum. Biz de bu doğrultuda hazırlanıyoruz. Play off’a altı maç var oraya da hazırlanıyoruz. Orası bizim için çok önemli. Bundan sonra bu oyuncu grubu ile inşallah daha çok çalışıp play off’da da Urfa’yı hak ettiği yere çıkaracağını düşünüyorum. Akkuş maçına da müsait olan tüm taraftarlarımızı bekliyoruz.”

Ligde 38 puanı bulunan Haliliye ekibi ligin zirvesinde yer alırken, Akkuş Belediyespor ise 9 puanla 11’inci sırada yer alıyor.
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Spor
Haliliye Ekibi Kalan Maçları Kaybetmek İstemiyor
Haliliye Ekibi Kalan Maçları Kaybetmek İstemiyor
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig’inde mücadele eden Haliliye Belediyespor Voleybol Takımı, hafta sonu oynanacak Akkuş Belediyespor karşılaşmasına hazırlanıyor.
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