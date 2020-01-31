Eyyübiye Belediyesinden Selçuklu Mahallesine Bir Park Daha

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un talimatlarıyla, Selçuklu mahallesindeki molozlarla dolu alan, mahalleye yeşil alan olarak kazandırıldı. Yemyeşil Eyyübiye hedefi doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam eden Eyübiye Belediyesi, Selçuklu mahallesine bir yeşil alan daha kazandırdı. Önceki mahalle gezisinde alanı gören ve molozlardan dolayı yaşanan mağduriyetin önüne geçilmesi için Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne anında talimat veren Başkan Kuş, son ziyaretinde alanda fidan dikimini gerçekleştirdi. Selçuklu Mahalle Muhtarı Veysi Aydoğdu ile birlikte mahallede temaslarda bulunan Başkan Kuş, çocuklarla gülle oynadı. Başkan Kuş’u sık sık mahallede gören vatandaşlar, Başkan Kuş’u takdir etti. Park alanının 1 ay içerisinde mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağını belirten Başkan Kuş, çocuklar için de çocuk oyun grubunun monte işlemine başlanacağını ifade etti. Yemyeşil Eyyübiye için yorulmadan çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kuş,” Mahallemize yeni bir yeşil alan daha kazandırdık. İnşallah kısa süre içinde hizmete sunulacak.” Dedi.Molozlarla dolu alandan dolayı yaşanan mağduriyetin önüne geçtiklerini ve alanı mahalle sakinlerine park olarak kazandırdıklarını söyleyen Başkan Kuş,” Selçuklu mahallemizdeyiz. Muhtarımız ile birlikteyiz. 1 Nisan itibari ile seçildiğimiz zaman ilk uğradığımız yer burasıydı. Maalesef burası molozlar içerisindeydi, harabe içerisindeydi. Çocuklarımız, yaşlılarımız, kadınlarımız, burayı kullanamıyordu. Hatta onlara dahi molozların ve çöplerin oluşu işkence oluyordu . Biz Başkan Yardımcımıza ve Birim Müdürümüze talimatımızı verdik, ve hızlı bir şekilde çalışmalarını yaptılar. Alanı bitirmek üzereler ve kırmızı toprağı serdik ve yaklaşık 110 ağacımızı diktik. Çalışmalar muhtemelen 1 aya kadar bitmiş olacak. Çocuklarımız için oyun gurubumuz hazır. 1 ay içerisinde hem yaşlılarımıza hem analarımıza hem amcalarımıza çocuklarımıza inşallah hizmet edecek bir parkı Selçuklu mahallemize kazandırmış olacağız. Ben muhtarımıza özellikle mahallesi için bizlere uygulamış olduğu baskıdan dolayı teşekkür ederim. “ şeklinde konuştu.Selçuklu Mahalle Muhtarı Veysi Aydoğdu da Başkan Kuş’a teşekkür edip,” Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş’a, bütün personellerine teşekkür ederim. Önce burada molozlar içerisindeydik. Molozların yüzünden çocuklarımız sokağa çıkamıyordu. Şuan Allah Başkanımızdan razı olsun. Parkımıza kavuştuk, ağaçlar ekildi. Çocuklarımız artık sokağa rahatlık ile çıkabilir. Allah, Eyyübiye Belediye Başkanımızdan ve bütün personellerinden razı olsun. “ dedi.