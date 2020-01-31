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Bu haber 31 Ocak 2020 10:42:46 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfalı Kızlar Sahaya İndi

Visa, kadınların her alanda güçlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında oluşturulan ve 9 ilde hayata geçirilen Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın tanıtımı Şanlıurfa'da yapıldı.

Şanlıurfalı Kızlar Sahaya İndi

Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları'nın tanıtımı Şanlıurfa'da Yenice Mahallesi'ndeki sentetik sahada gerçekleştirildi. Şanılurfalı kız öğrencileri antrenmanlarıyla başlayan etkinliğe Visa Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Berna Ülman, Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen, Kızlar Sahada Kurucu Ortakları Meliz Abacıoğlu ve Kiraz Öcal ile Team Visa kapsamında desteklenen Kadın A Milli Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç katıldı. Karagenç, Visa Kızlar Sahada Futbol Okulu'na devam eden kız çocuklarıyla antrenman yaptı.
 
Berna Ülman: "Geleceği geçmişten daha farklı kılmak için yola çıktık"
 
Visa Güneydoğu Bölge Genel Müdürü Berna Ülman gazetecilere yaptığı açıklamada, kadın futbolunu önemsediklerini belirterek, bu anlamda alt yapının da çok önemli olduğuna inandıklarını söyledi. Futbolun hayatın içerisinden bir konu olduğunu ve herkes tarafından konuşulduğunu aktaran Ülman, "Fakat futbolda kadının adı yok, pek çok alanda cinsiyet ayrımcılığı konusunda konuşuyoruz, çalışıyoruz ama futbolda bunu yeterince konuşmuyoruz. Halbuki bu konuya gönül vermiş kız çocukları var, kadınlar var. Buradan belki kendilerine gelecek inşa edebilecek pek çok kız çocuğu var. Biz onlara destek olsun, ufukları açılsın ve buradaki bu cinsiyet ayrımcılığının hepimiz bir nebzede olsa farkına varalım. Kendimize bir ayna tutalım ve geleceği geçmişten daha farklı kılalım niyetiyle yola çıktık, güzel başlangıç oldu. Türkiye'nin dört bir yanında da gerçekleştirilecek inşallah büyüyerek devamı gelecektir diye düşünüyorum" dedi.
 
Birim Gönülşen: "Kadınların her şeyi yapabileceğine inandığı bir dünya istiyoruz"
 
Visa Güneydoğu Avrupa Pazarlama Başkanı Birim Gönülşen de, yaklaşık 1.5 yıldır üzerine titredikleri bir çalışmanın ilk adımının Şanlıurfa'da atıldığını ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Futbol okullarının 9 ilde 200'den fazla kız çocuğuna futbol oynama imkanı sağlayacağını belirten Gönülşen, "Neden kadın futbolunu bu kadar önemsiyoruz. Çünkü kadınlar futbol oynadığında bu yeşil sahaya ayak bastıklarında her şeyi yapabileceklerine olan inançları çok daha fazla artıyor. Dünyadaki bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Biz de kadınların her şeyi yapabileceğine inandığı bir dünya istiyoruz" dedi.
 
Melis Abacıoğlu: "Toplumdaki cinsiyet yargılarını sahada kırmak istiyoruz"
 
'Kızlar Sahada" projesinin kurucu ortağı Melis Abacıoğlu ise, kız çocuklarını ve kadınları sahaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, bunu gerçekleştirebildikleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Toplumdaki cinsiyet yargılarını sahada kırmak istediklerini ve bu amaçla yola çıktıklarını anlatan Abacıoğlu, "Bu vizyonu paylaştığımızda Visa elini kaldırdı ve dedi ki "Sizinle birlikte bu yola çıkmak istiyoruz'. Bugün de bu yolun ilk adımını görüyorsunuz. Visa Kızlar Sahada Futbol Okulları ilk defa bugün Şanlıurfa'da başladı. İnanılmaz bir dönüşüm oluyor. Kız çocukları sahaya geldiklerinde öncelikle "Ben bunu oynayamam" diye geliyorlar. Biz çıkarken "Aslında oynayabiliyormuşuz" diye çıkmalarını bekliyorduk, çıkarken bambaşka şeyler söyleyerek çıkıyorlar. Acaba futbol oynuyorsam mühendis, doktor olabilir miyim, gece dışarı çıkabilir miyim, hayal ettiğim bölümü okuyabilir miyim diye sahadan çıkıyorlar. Kendilerine koydukları bütün o kalıpların hepsini yıkıp çıkıyorlar. Bizim için çok kuvvetli dönüştürücü bir araç" ifadelerini kulandı.
 
Daha önce erkeklerle futbol maçı oynadıklarını belirten kız çocukları, Visa tarafından Şanlıurfa'ya kız futbol okulunun kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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