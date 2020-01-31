Kanalurfa’ya Ödül… Toru, Ödülü Cumhurbaşkanının Elinden Aldı

Anadolu Yayıncılar Derneğince (AYD) JW Marriott Otel’de düzenlenen 5. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Medya Ödülleri’ne layık görülenleri tebrik etti. Erdoğan,“İşleri başarıyla yürüten meslek mensuplarının ödüllendirilmesini gayet yerinde buluyorum.”dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, derneğin ödüle layık gördüğü tüm medya mensuplarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından çeşitli kategorilerde ödüle layık görülenlere ödüllerini verdi.TORU: BU GURUR URFAMIZINÖdül alan isimler arasında Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, plaketini Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Toru, "Bu gurur Şanlıurfamızın" dedi.Program, aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.