Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 30 Ocak 2020 22:19:50 Tarihinde eklenmiştir.

STK’lardan ABD ve İsrail’e Tepki

Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi. STK’lar, İslam alemini birlik ve beraberliğe davet etti.

STK’lardan ABD ve İsrail’e Tepki

AGD, MGV, Eyyübiye İlçe temsilciliği öncülüğünde "ihanet planına karşı Filistin’e sahip çıkma" konulu basın açıklaması düzenlendi.

Kalabalık adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:”Geçtiğimiz günlerde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde yaşamını yitiren tüm kardeşlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biz, bugün burada, Filistin Halkını yalnız bırakamamak için, Kudüs’e sahip çıkmak için, Türkiye’nin ve tüm Dünya’nın olup biten haksızlığa dikkatlerini çekmek için toplandık.

Mescidi Aksa’nın İşgali Kabul Etmek Mümkün Değildir

Müslümanlar, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Filistin meselesinde, Kudüs meselesinde ve Mescidi Aksa hakkında asla duyarsız kalamazlar. Müslümanların Filistin topraklarındaki işgali, Kudüs ve Mescidi Aksa’da işgali kabul etmeleri mümkün değildir. ABD’nin belki de gelmiş geçmiş en dengesiz başkanı olan Trump, sözde barış anlaşması adı altında, Filistin meselesine dair, küstah açıklamalarda bulundu.Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelendirdiği sözde barış planı, tamamen işgalci İsrail’den yanadır ve Filistin halkını aleyhinedir.

Trump yaptığı açıklamada, “Hiçbir zaman için tarihin karanlık günleri İsrail halkı için geri gelmeyecektir.” diyor. Siz, işgal edilmiş Filistin topraklarını Müslümanlar için cehenneme çevirerek asla İsrail için bir cennet oluşturamazsınız. Öncelikle bunun farkında olun. İşgal ebediyen süremez. Zulüm ebediyen süremez. İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilmeden barış olamaz, olmayacaktır. Kudüs’ü İsrail’in bölünmemiş tek ve ebedi başkenti olarak ilan etmek, barış değil savaş sebebidir. Trump’ın önerdiği, ordusu olmayacak, hava sahası ve sınır kontrolü İsrail’de olacak, diğer ülkelerle ikili anlaşma yapamayacak ve aldığı yardımlar İsrail tarafından denetlenecek bir Filistin devletidir. Filistinlilere, İsrail işgali altındaki, egemen olamadıkları topraklarda, hiçbir yaptırım gücü olmayan, sembolik bir takım haklar vermek barış çabası değil, işgali meşrulaştırma gayretidir. Kudüs’le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD’yi de İsrail’i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. Tüm Dünya biliyor ki ABD, Afganistan’dan Irak’a, Suriye’den Libya’ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Elindeki kirli propaganda gücü ile İslam’ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD’nin gerçekte kendisi tüm Dünyadaki terör olaylarının müsebbibidir. Bir yerde masum sivillerin hedef alındığı saldırılar varsa, tetiği çeken hangi örgüt olursa olsun, arkasındaki azmettiriciler ABD ve İsrail’dir. Biz Anadolu Gençlik Derneği olarak her zaman söyledik ve söylemeye devam edeceğiz: ABD’nin ipi ile kuyuya inilmez ve Siyonist İsrail ancak güçten anlar.

İslam coğrafyasında kim kendi halkına rağmen ABD ve İsrail ile iş tutmuşsa sonu hüsran olmuştur. ABD  ve İsrail,  İslam Ülkelerinin yöneticilerinden kendilerine dost edinmezler, sadece kullanırlar ve vakti gelince de çöpe atarlar. Kadim bir İslam şehri olan Kudüs’ü, ilk kıblemiz olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak nitelendirmek ABD’nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır.

Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Tüm İslam ülkeleri,  ABD ve İsrail’le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir. Böyle hadsiz ve hukuksuz bir sürece kimse reel politik söylemiyle izahat getiremeyecektir. Her Müslüman’ın Kudüs’e olan bağlılığının ve sadakatinin, hükümetlerin ABD ve İsrail’le olan ilişkilerinden daha kuvvetli olduğunu herkes görecektir. Şimdi biz İslam Ülkelerinden, İslam ülkelerinin hükümetlerinden, içi boş kınamalar ya da lanet okumalar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Biz Amerika’ya mecbur ya da mahkûm değiliz. Yapmamız gereken tüm İslam ülkeleri ve tüm mazlum halklar olarak birlikte hareket etmektir.”
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
STK’lardan ABD ve İsrail’e Tepki
STK’lardan ABD ve İsrail’e Tepki
Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşları, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi. STK’lar, İslam alemini birlik ve beraberliğe davet etti.
HRÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Tanıtım ve İş Birliği Protokolü
HRÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Tanıtım ve İş Birliği Protokolü
Yurt dışında Yabancı Öğrenci Kabul Sınavlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 68 okul ve kurumda yapılabilmesine ilişkin iş birliği protokolü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demir'in katılımı ile imzalandı.
​Elazığ Depreminden Sonra Ev Sahipleri Kiraları 2 Katına Çıkardı! Savcılık Devreye Girdi
​Elazığ Depreminden Sonra Ev Sahipleri Kiraları 2 Katına Çıkardı! Savcılık Devreye Girdi
Elazığ'da geçtiğimiz cuma günü yaşanan depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar kiralık ev arayışına girmişti.
​Valilikten ‘gösteri ve yürüyüş’ yasağı
​Valilikten ‘gösteri ve yürüyüş’ yasağı
Şanlıurfa’da 2020 yılında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhlarına ilişkin İl Valiliğinden duyuru yapıldı.
​2020 Yılı Hac Ek Kayıtları Başladı
​2020 Yılı Hac Ek Kayıtları Başladı
2020 Yılı Hac ek kayıtları 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
​Gurur Duyuyorum Dedi! Gazeteye İlan Verdi
​Gurur Duyuyorum Dedi! Gazeteye İlan Verdi
Bir genç gazeteye verdiği ilanla şaşkınlık yarattı.
​Kızılay'dan Ensar Vakfı'na 8 Milyon Dolar Bağış Açıklaması
​Kızılay'dan Ensar Vakfı'na 8 Milyon Dolar Bağış Açıklaması
Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay'ın Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu öne sürüldü. Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş, şart olarak eğitime destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir" denildi.
​Suların Çekildiği Barajda Minareden Sonra Evler De Ortaya Çıktı
​Suların Çekildiği Barajda Minareden Sonra Evler De Ortaya Çıktı
Suları altında kalan caminin minaresi ve evleri su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıktı.
Elazığ’da deprem mağdurları varken Urfa STK’ları hala Suriye’ye yardım taşıyor
Elazığ’da deprem mağdurları varken Urfa STK’ları hala Suriye’ye yardım taşıyor
Şanlıurfa’daki sivil toplum kuruluşları, Suriye’deki mağdurlara yönelik temin edilen insani yardım malzemelerini tırlarla İdlib’e uğurladı. Elazığ’daki deprem mağdurları varken Suriye’deki halka gönderilmesi Urfalılar tarafından tepkiyle karşılandı.
​İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
​İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelecek olan, tamamı gönüllü Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları, zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekerken cesaretleriyle de erkek meslektaşlarını aratmadı.
​Erdoğan O Suriyeliye Vatandaşlık Vereceğini Açıkladı
​Erdoğan O Suriyeliye Vatandaşlık Vereceğini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir ziyareti sonrası Suriyeli Mahmut'a vatandaşlık verileceğini açıklamasının ardından duygularını anlatan Elazığ’da bulunan Mahmut El Osman, çok sevindiğini söyledi.
​Halep’teki Suriyeliler Türkiye Sınırına Akın Ediyor
​Halep’teki Suriyeliler Türkiye Sınırına Akın Ediyor
Suriye’nin Halep kentinde yaşayan siviller, Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına sığınmaya devam ediyor.
​Sayıları 67 Oldu! Elazığ Depreminde Provokatif Paylaşımlara Soruşturma
​Sayıları 67 Oldu! Elazığ Depreminde Provokatif Paylaşımlara Soruşturma
Alkollüyken Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayan Babaya Hapis
Alkollüyken Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayan Babaya Hapis
STK’lardan ABD ve İsrail’e Tepki
STK’lardan ABD ve İsrail’e Tepki
​Evli Kadın Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Göğsünden Vurdu
​Evli Kadın Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Göğsünden Vurdu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:00
Güneş
07:22
Öğle
12:43
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:11
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿