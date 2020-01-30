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Bu haber 30 Ocak 2020 21:47:43 Tarihinde eklenmiştir.

HRÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Tanıtım ve İş Birliği Protokolü

Yurt dışında Yabancı Öğrenci Kabul Sınavlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 68 okul ve kurumda yapılabilmesine ilişkin iş birliği protokolü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demir'in katılımı ile imzalandı.

HRÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Tanıtım ve İş Birliği Protokolü

Harran Üniversitesi ve Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü, Harran Üniversitesi’nde ve Türkiye’deki farklı üniversitelerde öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri Harran Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının (Harran YÖS) yurt dışında Bakanlığa bağlı temsilcilikler ile iş birliği içerisinde yapılmasını kapsıyor. Böylelikle Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleşecek uygulamayla Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarında Milli Eğitim Bakanlığının sınav merkezleri ve personelinden azami derecede istifade edilebilecek.
Ayrıca Üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci başvuru ve değerlendirme işlemlerinde izlenecek ortak ilke ve esasların düzenlenmesi, Türkiye’deki eğitim seçeneklerinin etkin biçimde tanıtılması ve Türkiye’ye olan akademik ilginin arttırılması ve Türk üniversitelerinde uluslararası öğrenci sayısının arttırılması açısından protokol büyük önem taşıyor.
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HRÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Tanıtım ve İş Birliği Protokolü
HRÜ ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Tanıtım ve İş Birliği Protokolü
Yurt dışında Yabancı Öğrenci Kabul Sınavlarının Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 68 okul ve kurumda yapılabilmesine ilişkin iş birliği protokolü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demir'in katılımı ile imzalandı.
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