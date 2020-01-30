Alkollüyken Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayan Babaya Hapis

Oğlunu Karnından Bıçakladı

Olay, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bolu’ya bağlı Doğancı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Cihan Dönmez (41) isimli vatandaş, iddiaya göre, maddi sebeplerden dolayı evde oğlu Şahin Dönmez (23) ile tartıştı. Evde başlayan tartışma, baba ve oğlun dışarı çıkmasıyla kavgaya dönüştü.Kavga sırasında baba Cihan Dönmez, yanında bulunan bıçağı çıkararak oğlu Şahin Dönmez'i karnından bıçakladı. Şahin Dönmez kanlar içerisinde yerde kalırken, babası olay yerinden hızla kaçtı. Baba ve oğlun kavgasını duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Şahin Dönmez, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Editör: Ahmet Şen