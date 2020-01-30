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Bu haber 30 Ocak 2020 20:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalılar Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak'ın batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda cuma günü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

​Şanlıurfalılar Dikkat! Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre cuma Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak’ın batısı ile Şanlıurfa’nın doğusunda kuvvetli sağanak yağışın beklendiği belirtildi. 



 

Şanlıurfa’da Yarın Akşam Sağanak Yağış Bekleniyor

Açıklamada, "Yağışların yarın akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşeceği ve cumartesi sabah saatlerinde bölgede etkisini kaybedeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.


Editör. Ahmet Şen 




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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak'ın batısı ile Şanlıurfa'nın doğusunda cuma günü kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıklayarak, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
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