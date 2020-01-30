​Valilikten ‘gösteri ve yürüyüş’ yasağı

Valilikten yapılan açıklamada,” 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında İlimizde 2020 yılında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak Toplanma Alanı, Yürüyüş Güzergahı, Miting Alanı, Dağılma Alanı, Afiş ve Pankartların asılacağı yerler ile basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yapılacağı ve yapılamayacağı yerler aşağıda belirtilmiştir.
1-) ESAS MİTİNG ALANI
*Novada Alış Veriş Merkezi Yanı
Miting Alanı : Bamyasuyu Mah. 18 Mart Caddesi (Eski 146. Sokak), Haliliye/ŞANLIURFA
Toplanma Alanı : Cumhuriyet Caddesi ile 146.Sokak Kesişimi
Yürüyüş Güzergahı: Harran Üniversitesi Caddesi Üzerinden 146. Sokak İstikameti
Dağılma Yön ve Yerler: Bamyasuyu Mah. 147.Sokak, 148.Sokak, Kadri Erdoğan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi
Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.
2-) ALTERNATİF MİTİNG ALANLARI
*Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi Önü
Miting Alanı : Halepli Bahçe Mahallesi,2372. Sokak Eyyübiye/ŞANLIURFA
Toplanma Alanı : 11 Nisan Fuar Caddesi ile 42. Sokak Kesişimi (Su Meydanı)
Yürüyüş Güzergahı: Bedüzzaman Mezarlığı Yanından 11 Nisan Fuar Caddesi İstikameti
Dağılma Yön ve Yerler: 11 Nisan Fuar Caddesi Üzerinde, 2372. Sokak 2378.Sokak, 1402. Sokak ve 1403.Sokak
Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.
*11 Nisan Stadyum Önü
Miting Alanı : Sancaktar Mahallesi, Mevlana Caddesi Haliliye/ŞANLIURFA
Toplanma Alanı : Mevlana Caddesi ile Sadun Paşa Caddesi kesişimindeki boş alan (Aytemiz Petrol Yanı)
Yürüyüş Güzergahı: Mevlana Caddesinden 11 Nisan Stadı İstikameti,
Dağılma Yön ve Yerler: Mevlana Caddesi Üzerinden, 1120. Sokak, 1144 Sokak, 1062 Sokak ve Kısas Yolu Caddesi Boyunca
Afiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.
3-) YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI
1- Ali Şelli Parkı önünden Atatürk Bulvarı güzergâhı takip edilerek Rabia Meydanı
2- Rabia Meydanı/Topçu Meydanı toplanma alanından Şilt. Nusret Caddesi güzergâhı takip edilerek Su Meydanı
3- Rabia Meydanı/Topçu Meydanı toplanma alanından sırasıyla Atatürk Bulvarı Sarayönü Caddesi-Divanyolu Caddesi güzergâhlarından Ulu Cami
4- Ulu Cami önünden Divanyolu Caddesi-Haşimiye Meydanı ve Balıklıgöl Platosu güzergâhı üzerinden Hamarat Eller Çarsısı
5- Mesire Alanından orman Yolu Caddesi takip edilerek Karaköprü Spor Tesisleri
4-) BASIN AÇIKLAMASI YAPILAMAYACAK YERLER
1- Hükümeti Konağı ve Müştemilatı
2- Şanlıurfa Adliyesi ve Müştemilatı
3- Şanlıurfa Eyyübiye Ceza İnfaz Kurumu ve Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi, 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Şanlıurfa Açık Cezaevi Önü ve Çevresi
4- 20.Zırhlı Tugay Komutanlığına Ait Hizmet Binaları Önü ve Çevresi
5- Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına Ait Hizmet Binaları Önü ve Çevresi
6- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Ek Hizmet Binaları ve Müştemilatları
7- İbadethane Avlu ve Çevreleri
8- Hacı Ali Şelli Parkı
9- Eğitim ve Öğretim Kurumları ve Müştemilatı
Belirlenen yerler ve gündüz saatleri dışında basın açıklaması ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyenler, basın açıklaması adı altında bir yerde toplanarak basın açıklaması yapılacak yere gitme ve basın açıklaması ile yürüyüş esnasında pankart, döviz açarak, slogan atanlar hakkında eylemleri başka suç teşkil etmediği taktirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9/Ç, 11/C, 66 maddeleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. ve 22. Maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi ve genel hükümler doğrultusunda adli ve idari işlem uygulanacaktır.”denildi..
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