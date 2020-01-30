​Valilikten ‘gösteri ve yürüyüş’ yasağı

Valilikten yapılan açıklamada,” 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında İlimizde 2020 yılında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak Toplanma Alanı, Yürüyüş Güzergahı, Miting Alanı, Dağılma Alanı, Afiş ve Pankartların asılacağı yerler ile basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yapılacağı ve yapılamayacağı yerler aşağıda belirtilmiştir.1-) ESAS MİTİNG ALANI*Novada Alış Veriş Merkezi YanıMiting Alanı : Bamyasuyu Mah. 18 Mart Caddesi (Eski 146. Sokak), Haliliye/ŞANLIURFAToplanma Alanı : Cumhuriyet Caddesi ile 146.Sokak KesişimiYürüyüş Güzergahı: Harran Üniversitesi Caddesi Üzerinden 146. Sokak İstikametiDağılma Yön ve Yerler: Bamyasuyu Mah. 147.Sokak, 148.Sokak, Kadri Erdoğan Caddesi ile Cumhuriyet CaddesiAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.2-) ALTERNATİF MİTİNG ALANLARI*Şanlıurfa Arkeoloji ve Mozaik Müzesi ÖnüMiting Alanı : Halepli Bahçe Mahallesi,2372. Sokak Eyyübiye/ŞANLIURFAToplanma Alanı : 11 Nisan Fuar Caddesi ile 42. Sokak Kesişimi (Su Meydanı)Yürüyüş Güzergahı: Bedüzzaman Mezarlığı Yanından 11 Nisan Fuar Caddesi İstikametiDağılma Yön ve Yerler: 11 Nisan Fuar Caddesi Üzerinde, 2372. Sokak 2378.Sokak, 1402. Sokak ve 1403.SokakAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.*11 Nisan Stadyum ÖnüMiting Alanı : Sancaktar Mahallesi, Mevlana Caddesi Haliliye/ŞANLIURFAToplanma Alanı : Mevlana Caddesi ile Sadun Paşa Caddesi kesişimindeki boş alan (Aytemiz Petrol Yanı)Yürüyüş Güzergahı: Mevlana Caddesinden 11 Nisan Stadı İstikameti,Dağılma Yön ve Yerler: Mevlana Caddesi Üzerinden, 1120. Sokak, 1144 Sokak, 1062 Sokak ve Kısas Yolu Caddesi BoyuncaAfiş ve Pankart Asılacak Yerler: Düzenleme Kurulunun talepleri doğrultusunda, Valilik tarafından olur verilen ve Belediyece sakıncası bulunmayan yerler.3-) YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI1- Ali Şelli Parkı önünden Atatürk Bulvarı güzergâhı takip edilerek Rabia Meydanı2- Rabia Meydanı/Topçu Meydanı toplanma alanından Şilt. Nusret Caddesi güzergâhı takip edilerek Su Meydanı3- Rabia Meydanı/Topçu Meydanı toplanma alanından sırasıyla Atatürk Bulvarı Sarayönü Caddesi-Divanyolu Caddesi güzergâhlarından Ulu Cami4- Ulu Cami önünden Divanyolu Caddesi-Haşimiye Meydanı ve Balıklıgöl Platosu güzergâhı üzerinden Hamarat Eller Çarsısı5- Mesire Alanından orman Yolu Caddesi takip edilerek Karaköprü Spor Tesisleri4-) BASIN AÇIKLAMASI YAPILAMAYACAK YERLER1- Hükümeti Konağı ve Müştemilatı2- Şanlıurfa Adliyesi ve Müştemilatı3- Şanlıurfa Eyyübiye Ceza İnfaz Kurumu ve Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi, 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Şanlıurfa Açık Cezaevi Önü ve Çevresi4- 20.Zırhlı Tugay Komutanlığına Ait Hizmet Binaları Önü ve Çevresi5- Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına Ait Hizmet Binaları Önü ve Çevresi6- Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Ek Hizmet Binaları ve Müştemilatları7- İbadethane Avlu ve Çevreleri8- Hacı Ali Şelli Parkı9- Eğitim ve Öğretim Kurumları ve MüştemilatıBelirlenen yerler ve gündüz saatleri dışında basın açıklaması ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyenler, basın açıklaması adı altında bir yerde toplanarak basın açıklaması yapılacak yere gitme ve basın açıklaması ile yürüyüş esnasında pankart, döviz açarak, slogan atanlar hakkında eylemleri başka suç teşkil etmediği taktirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9/Ç, 11/C, 66 maddeleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 6. ve 22. Maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi ve genel hükümler doğrultusunda adli ve idari işlem uygulanacaktır.”denildi..