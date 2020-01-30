​Elazığ Depreminden Sonra Ev Sahipleri Kiraları 2 Katına Çıkardı! Savcılık Devreye Girdi

Elazığ Depreminden Sonra Ev Sahipleri Fırsatçılık Yaptı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Soruşturma Başlattı

Elazığ depreminde evleri hasar gören vatandaşlar kiralık ev aramaya başladı. Deprem sonrasında büyük hasar alan evlerinden başka bir eve kiraya çıkmak isteyen vatandaşlar yüksek kira bedellerinden dert yakındı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı duruma el koyarak, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.Elazığ Depreminde evleri hasar gören ve kiralık ev bulmakta zorlandığını ifade eden vatandaşlar fırsatçı ev sahiplerinin de fahiş ev kirası talepleri ile de karşı karşıya kaldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı duruma el koyarak, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.Deprem öncesinde kira bedellerinin 500-700 arasında olduğunu ifade eden depremzedeler, depremden sonra fırsatçılık yapan ev sahiplerinin bu bedeli iki katına çıkardıklarını ifade ederek dert yakındı.Olayın sosyal medya hesaplarında oldukça tepki almasının ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, olaya el attı. Başsavcı Köse konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Köse yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup; Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Editör: Ahmet Şen