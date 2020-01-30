Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 30 Ocak 2020 18:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Elazığ Depreminden Sonra Ev Sahipleri Kiraları 2 Katına Çıkardı! Savcılık Devreye Girdi

Elazığ'da geçtiğimiz cuma günü yaşanan depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar kiralık ev arayışına girmişti.

​Elazığ Depreminden Sonra Ev Sahipleri Kiraları 2 Katına Çıkardı! Savcılık Devreye Girdi

Elazığ depreminde evleri hasar gören vatandaşlar kiralık ev aramaya başladı. Deprem sonrasında büyük hasar alan evlerinden başka bir eve kiraya çıkmak isteyen vatandaşlar yüksek kira bedellerinden dert yakındı.  Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı duruma el koyarak, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.



 

Elazığ Depreminden Sonra Ev Sahipleri Fırsatçılık Yaptı

Elazığ Depreminde evleri hasar gören ve kiralık ev bulmakta zorlandığını ifade eden vatandaşlar fırsatçı ev sahiplerinin de fahiş ev kirası talepleri ile de karşı karşıya kaldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı duruma el koyarak, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Deprem öncesinde kira bedellerinin 500-700 arasında olduğunu ifade eden depremzedeler, depremden sonra fırsatçılık yapan ev sahiplerinin bu bedeli iki katına çıkardıklarını ifade ederek dert yakındı. 






 

Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Soruşturma Başlattı

Olayın sosyal medya hesaplarında oldukça tepki almasının ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, olaya el attı. Başsavcı Köse konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Köse yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup; Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”





Editör: Ahmet Şen 


Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Elazığ Depreminden Sonra Ev Sahipleri Kiraları 2 Katına Çıkardı! Savcılık Devreye Girdi
​Elazığ Depreminden Sonra Ev Sahipleri Kiraları 2 Katına Çıkardı! Savcılık Devreye Girdi
Elazığ'da geçtiğimiz cuma günü yaşanan depremin ardından evleri hasar gören vatandaşlar kiralık ev arayışına girmişti.
​Valilikten ‘gösteri ve yürüyüş’ yasağı
​Valilikten ‘gösteri ve yürüyüş’ yasağı
Şanlıurfa’da 2020 yılında yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yer ve güzergâhlarına ilişkin İl Valiliğinden duyuru yapıldı.
​2020 Yılı Hac Ek Kayıtları Başladı
​2020 Yılı Hac Ek Kayıtları Başladı
2020 Yılı Hac ek kayıtları 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
​Gurur Duyuyorum Dedi! Gazeteye İlan Verdi
​Gurur Duyuyorum Dedi! Gazeteye İlan Verdi
Bir genç gazeteye verdiği ilanla şaşkınlık yarattı.
​Kızılay'dan Ensar Vakfı'na 8 Milyon Dolar Bağış Açıklaması
​Kızılay'dan Ensar Vakfı'na 8 Milyon Dolar Bağış Açıklaması
Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay'ın Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu öne sürüldü. Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş, şart olarak eğitime destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir" denildi.
​Suların Çekildiği Barajda Minareden Sonra Evler De Ortaya Çıktı
​Suların Çekildiği Barajda Minareden Sonra Evler De Ortaya Çıktı
Suları altında kalan caminin minaresi ve evleri su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıktı.
Elazığ’da deprem mağdurları varken Urfa STK’ları hala Suriye’ye yardım taşıyor
Elazığ’da deprem mağdurları varken Urfa STK’ları hala Suriye’ye yardım taşıyor
Şanlıurfa’daki sivil toplum kuruluşları, Suriye’deki mağdurlara yönelik temin edilen insani yardım malzemelerini tırlarla İdlib’e uğurladı. Elazığ’daki deprem mağdurları varken Suriye’deki halka gönderilmesi Urfalılar tarafından tepkiyle karşılandı.
​İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
​İşte Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları
Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında gördükleri zorlu eğitimin ardından, iç güvenlik harekatlarında ve her türlü savaş ortamında görev yapabilecek standartlara gelecek olan, tamamı gönüllü Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları, zor doğa ve iklim koşullarında ortaya koydukları üstün performanslarıyla dikkat çekerken cesaretleriyle de erkek meslektaşlarını aratmadı.
​Erdoğan O Suriyeliye Vatandaşlık Vereceğini Açıkladı
​Erdoğan O Suriyeliye Vatandaşlık Vereceğini Açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir ziyareti sonrası Suriyeli Mahmut'a vatandaşlık verileceğini açıklamasının ardından duygularını anlatan Elazığ’da bulunan Mahmut El Osman, çok sevindiğini söyledi.
​Halep’teki Suriyeliler Türkiye Sınırına Akın Ediyor
​Halep’teki Suriyeliler Türkiye Sınırına Akın Ediyor
Suriye’nin Halep kentinde yaşayan siviller, Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Türkiye sınırına sığınmaya devam ediyor.
Şanlıurfalı Gençler Dart Turnuvasında Buluştu
Şanlıurfalı Gençler Dart Turnuvasında Buluştu
Şanlıurfalı gençler dart turnuvasında buluştu
Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 60 Tutuklama
Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 60 Tutuklama
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 60 tutuklama Bir ayda 60 tutuklama
​Elazığ Depreminden Sonra Ev Sahipleri Kiraları 2 Katına Çıkardı! Savcılık Devreye Girdi
​Elazığ Depreminden Sonra Ev Sahipleri Kiraları 2 Katına Çıkardı! Savcılık Devreye Girdi
​Valilikten ‘gösteri ve yürüyüş’ yasağı
​Valilikten ‘gösteri ve yürüyüş’ yasağı
​Akılalmaz Kaza! 1 Ölü
​Akılalmaz Kaza! 1 Ölü
​Çin’de Yaşayan Türkler Özel Uçakla Türkiye’ye Getirilecek
​Çin’de Yaşayan Türkler Özel Uçakla Türkiye’ye Getirilecek
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:00
Güneş
07:23
Öğle
12:43
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:10
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿