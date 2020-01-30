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Bu haber 30 Ocak 2020 17:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Akılalmaz Kaza! 1 Ölü

Meydana gelen korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

​Akılalmaz Kaza! 1 Ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir Urla karayolunda Kalabak mevkiinde meydana geldi. 


 

Araba Direğe Çarparak Durdu

Efe Teldemir (22) idaresindeki 35 AHN 363 plakalı otomobil kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. İddiaya göre, Teldemir idaresindeki otomobil kontrolden çıkıp takla atarak, önce kaldırıma sonra da yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AKS ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Efe Teldemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.







 

Kazada Sürücü Hayatını Kaybetti

Meydana gelen korkunç kazada araç içerisinde sıkışan Efe Teldemir’in cansız bedeni AKS ekipleri tarafından çıkartıldı. Teldemir’in cenazesi savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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