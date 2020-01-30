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Bu haber 30 Ocak 2020 15:30:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Birecik OSB’ye 5 Milyon Destek

Karacadağ Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına sunulan Birecik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) elektrik altyapısının kurulması projesine 5 milyon TL destek verilecek.

​Birecik OSB’ye 5 Milyon Destek

Destek sözleşmesi imza töreninde konuşan Vali Abdullah Erin, Karacadağ Kalkınma Ajansının Şanlıurfa ve Diyarbakır’ın kalkınması için özel sektör ve kamu kuruluşlarının projelerine destek verdiğini hatırlatarak, Birecik OSB’nin kurulmasında önemli bir destek sağlandığını ifade etti. 


 

Kabul Edilen Proje İçin Birecik OSB’ye 5 Milyon Destek Sağlandı

Vali Erin, desteğin tüm Bireciklilere hayırlı olmasını diledi. Birecik ilçesi Kocaali Mahallesi’nde 110 hektarlık alana kurulması planlanan OSB’de altyapı çalışmaları devam ederken, Birecik OSB Müdürlüğünün Karacadağ Kalkınma Ajansına yaptığı iki destek başvurusu kabul edildi. Kabul edilen projelere göre, toplam maliyeti 5 milyon 230 bin TL olan Birecik OSB elektrik altyapısının kurulması projesine, cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında 5 milyon TL, sanayi altyapısı mali destek programına sunulan OSB yönetim binası işine de 633 bin TL hibe sağlanacak.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza törenine, Karacadağ Kalkınma Ajansı Dönem Başkanı ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Birecik Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Birecik OSB Müdürü Muhammed Demir ile Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadettin Bilgin katıldı.





Editör: Ahmet Şen 
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​Birecik OSB’ye 5 Milyon Destek
​Birecik OSB’ye 5 Milyon Destek
Karacadağ Kalkınma Ajansı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programına sunulan Birecik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) elektrik altyapısının kurulması projesine 5 milyon TL destek verilecek.
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