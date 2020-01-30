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Bu haber 30 Ocak 2020 14:05:53 Tarihinde eklenmiştir.

​2020 Yılı Hac Ek Kayıtları Başladı

2020 Yılı Hac ek kayıtları 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

​2020 Yılı Hac Ek Kayıtları Başladı

2020 Yılı Hac kurasında kesin kayıt hakkı kazananlardan kayıt yaptırmayan vatandaşlarımızın yerine, illerdeki organizasyon tercihine göre (Diyanet-Acenta) boş kalan kontenjanlara illerin kura sıra numarası gözetilerek kayıtlar 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Yedek sıradan kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımıza Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından SMS ile bilgi verilmiştir. Kendilerine SMS ile bilgi verilen hacı adaylarımızın www.hac.gov.tr adresindeki kesin kayıt belgesi linkinden e-Devlet kimlik doğrulama sistemi ile kendilerine ait e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu veya acenta organizasyonu tercih ederek 2020 yılı Hac Organizasyonuna kesin kayıt yapabilir belgesini alacaklardır. Bu nedenle hacı adaylarından e-Devlet şifresi olmayanların e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda da  Diyanet İşleri Başkanlığı web  sitesinden Hac Kura Sorgulama linkinden durumlarını sorgulayabileceklerdir. 




Editör: Ahmet Şen 
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