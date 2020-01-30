Eski Hal Pazarı’ndaki Proje Gerçeğe Uygun Yapılmadı Mı?

Proje, Trafik Yoğunluğunu Arttıyor

Büyükşehir’e Tepkiler Dinmiyor

Eski hal pazarı yerine yapılan kentsel dönüşüm projesinin yapım aşamasının sonuna gelindi. Proje öncesi kamuoyuna tanıtılan projede eksikliklerin bulunduğu, vaat edilen çalışmaların hayata geçirilmediği iddia edildi. Öte yandan projenin geç teslim edilmesi nedeniyle Urfa Büyükşehir Belediyesi’ne 5 milyon lira kira bedelinin ödendiği ileri sürüldü.Ayrıca, geçtiğimiz dönemlerde projeye yönelik itirazlar olmuştu kentin trafik yoğunluğunu arttıracağı yönünde. Eski Hal Pazarı Projesi’nin karşısında bulunan Novada Park Alışveriş Merkezi, trafiğin yoğunluğunu ziyadesiyle arttırmış durumda bulunuyor şu aşamada.200’e yakın işyerinin bulunduğu merkezde, çok sayıda insanın geldiği düşünülürse trafik ve park sorunu ziyadesiyle daha da sorun olacak. Öte yandan Şanlıurfalılar, kent trafiği için bugüne kadar doğru dürüst bir proje üretemeyen Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik tepkiler dinmiyor.Editör: Ahmet Şen