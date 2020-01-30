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Bu haber 30 Ocak 2020 10:15:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Özcan: Bir kardeşiniz olarak sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda olmanın gururu tarifi edilemez olduğunun altını çizdi. Özcan; “Bir kardeşiniz olarak sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum.” dedi.

​Özcan: Bir kardeşiniz olarak sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,”Halka hizmet Hakka hizmettir’ anlayışıyla ömrünü milletine hizmete adayan; her defasında ‘tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan’ diyerek 81 milyonun kardeşliği, huzuru ve kalkınması için dur durak bilmeyen bir liderin yolunda olmanın gururu tarif edilemez.”ifadelerine yer verdi. 



Özcan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

“Bizlere düşen makamlardan güç alan değil güç veren olup liderimiz Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun ince bir yoldaki kutlu yolculuğunda yükünü hafifletmek ve milletimize faydalı hizmetler üretmek için çaba göstermek olmalıdır. İşte bu yüzdendir ki milleti ve ülkesi için uyku nedir bilmeden yollara revan olan, milletiyle gönül köprülerini daha da sağlam kılmak amacıyla hiç durmayan Cumhurbaşkanımızın izinde bizlere de düşen aynı minvalde vatandaşlarımızın içinde olmaktır.”



“Bizde siyasetimizi bu anlayışla sürdürmeye gayret ediyoruz. Urfa’mızın kıymetli sakinlerinin öncelikli olarak acılarını paylaşıp azaltmaya, sevinçlerini paylaşıp çoğaltmaya ve tabiki onların sorun/taleplerine çözüm getirme gayretiyle gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Urfa’mızda hemşehrilerimizle geçirdiğimiz her gün bizler için huzur ifade ederken, Başkent Ankara’daki TBMM mesaimizde de hem iktidarımızın hizmetlerine köprü olmaya çalışıyor hem de Urfalıya kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz.”


“Biliyoruz ki Urfalı kardeşlerim; derdiyle dertlenen, acısına üzülen ve sevincine ortak olan hiç kimseye kapısını kapatmaz. Urfalı; selamünaleyküm diye kapısını çalan herkese hem kapısını hem de gönlünü sonuna kadar açar. Bizde her anımızı hemşehrilerimizle geçiriyoruz. Çünkü gitmediğin yer senin değildir. Bizde; sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe nerede bir nefes hissedersek oraya gidip AK Parti’mizin hizmetkarı olmaya çalışıyor ve milletimize dokunuyoruz. Evet; dokunuyoruz ve bundan sonra da dokunmaya devam edeceğiz.”


“Neden mi? Biz AK kadrolar olarak samimiyetle gönüllere ne kadar hitap edebilmeyi başarırsak o kadar bu Davayı daha da ileriye taşıyabiliriz. Dünya’ya ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyen Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin geleceği için büyük bir yükü sırtlamış, yine her ferdi daha müreffeh yaşasın diye milletine hizmetkar olmuş yoluna devam ederken bize düşen bu davaya mütevazılıkla ve samimiyetle yeni insanlar kazandırmak olmalıdır.”


“Evet sahadayız ve ilk günkü aşkla davamız için, milletimize hizmet için, Urfa’mızı daha da geliştirmek ve kalkındırmak için dur durak bilmeyeceğiz. Yine kapı kapı gezerek vatandaşımızın derdini, talebini, sorunlarını yerinde dinleyip çözüm aramayı ihmal etmeyeceğiz. Yine teşkilatlarımızı ve belediyelerimizi sık sık ziyaret ederek onlarla fikir alışverişi yapacağız, çalışmalarını takip edip canlılığımızı her daim diri tutacağız.”


“Muhtarlarımızın, Oda’larımızın, derneklerimizin kısacası tüm STK’larımızın, yatırımcı ve esnaflarımızın her fırsatta kapılarını çalacağız ve tabiki TBMM’de de kapılarımızı her an açık tutmaya devam edeceğiz. Derdimiz, tasamız, gayemiz, hayallerimiz Urfa ve Urfalı kardeşlerim. Bu vesile ile bizleri bağrına basan aziz Urfalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bir kardeşiniz olarak sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Ne demişler ‘Aşk ile koşan yorulmaz’ O halde ‘Durmak yok yola devam’ Selam ve dua ile..”




 Editör: Ahmet Şen 
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​Özcan: Bir kardeşiniz olarak sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum
​Özcan: Bir kardeşiniz olarak sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yolunda olmanın gururu tarifi edilemez olduğunun altını çizdi. Özcan; “Bir kardeşiniz olarak sizlere hizmet etmekten onur ve gurur duyuyorum.” dedi.
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