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Bu haber 30 Ocak 2020 09:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

​Kızılay'dan Ensar Vakfı'na 8 Milyon Dolar Bağış Açıklaması

Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken Kızılay'ın Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulunduğu öne sürüldü. Kızılay'dan yapılan açıklamada, "Hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş, şart olarak eğitime destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir" denildi.

​Kızılay'dan Ensar Vakfı'na 8 Milyon Dolar Bağış Açıklaması

Gazzetta9'dan Celal Eren Çelik'in haberine göre, Kızılay'ın Ensar Vakfı'na 8 milyon dolar bağışta bulundu.

Habere göre Kızılay, Başkentgaz tarafından hesaplarına aktarılan bağış paralarının Ensar Vakfı'na verilmesi noktasında kuruma muvafakat verdi ve Başkentgaz bu doğrultuda 29 Aralık 2017’de vakfa yüklü miktarda bağış yaptı.


Kızılay'a 8 milyon dolar bağışlandığı, bağışın 75 bin dolarının Kızılay'a verildiği, geri kalan 7 milyon 925 bin doların ise Ensar Vakfı’na aktarıldığı belirtildi.




Başkentgaz’ın Kızılay’a gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Kurumunuz hesaplarına 27.12.2017 tarihinde aktarılan 8.000.000 USD'lik bağış tutarının 75.000 USD'lik kısmının derneğiniz faaliyetlerinde, kalan 7.925.000 USD bakiye tutarın ise derneğiniz ile Ensar Vakfı arasında yapılacak protokol kapsamında yurt inşaatında kullanılmasına muvafakat ettiğimizi, bu amaçla belirtilen tutarın Ensar Vakfı hesaplarına aktarılması ve yurt inşaatı sürecine ilişkin olarak Derneğinizin hukuki, mali ve idari hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt ederiz.”







Kızılay Bağış Yönetimi Direktörlüğü, haberin ardından Celal Eren Çelik'e gönderdiği elektronik posta ile açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
"Söz konusu haberde adı geçen hayırsever firma, Kızılay'a bağışta bulunmuş ve şart olarak eğitim hizmetlerine destek vermek amacıyla öğrenci yurdu yapılmak üzere habere konu olan vakfa aktarılmasını istemiştir. Kızılay da bu şartı, bağışçının istekleri doğrultusunda yerine getirmiştir. Hayırsever vatandaşlarımız ve duyarlı şirketlerimiz, Kızılay'a doğrudan bağış yapıp herhangi bir şart öne sürmedikleri gibi, bazı bağışlarını da bazı faaliyetlerde kullanma şartı ile yapmaktadırlar. Kızılay'ın resmi internet sayfasına girildiğinde onlarca şartlı bağış hesabı olduğu görülecektir. Kimi firmalar bağışlarıyla sadece tekerlekli sandalye alınması kimi firmalar da su kuyuları açılmasını istemektedir."







Editör: Ahmet Şen 
 
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