Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 30 Ocak 2020 08:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

​Bekçilere Üst Arama, Silah ve Zor Kullanma Yetkisi Verildi

Bekçilerle İlgili Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

​Bekçilere Üst Arama, Silah ve Zor Kullanma Yetkisi Verildi

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre bekçiler, suç işlenirken veya suç işlendikten sonra henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.


Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Bekçilere Üst Arama, Silah ve Zor Kullanma Yetkisi Verildi
​Bekçilere Üst Arama, Silah ve Zor Kullanma Yetkisi Verildi
Bekçilerle İlgili Kanun Teklifi İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.
​Üvey Anne Dehşeti: Çocuğun Başından Aşağı Kaynar Su Döktü
​Üvey Anne Dehşeti: Çocuğun Başından Aşağı Kaynar Su Döktü
Üvey annenin, 14 yaşındaki kızının başından aşağı kaynar su döktüğü iddia edildi. Vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı.
Suriye'den ​Füze düştü iddiası jandarmayı alarma geçirdi
Suriye'den ​Füze düştü iddiası jandarmayı alarma geçirdi
Sınıra füze düştüğü iddiası ile harekete geçen jandarma bölgede incelemelerde bulundu.
Urfa'yı kan gölüne çevireceklerdi.. Bakın ne ceza aldılar?
Urfa'yı kan gölüne çevireceklerdi.. Bakın ne ceza aldılar?
Geçtiğimiz günlerde Urfa’nın Bozova ilçesinde patlayıcı madde taşıyan araç ile ilgili gözaltına alınan 11 kişi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkartılan 11 kişiden 2’sinin tutuklanmasına karar verilirken 9 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​Bakan Soylu: 'Elazığ'da bütün okullar 10 Şubat'ta açılacak'
​Bakan Soylu: 'Elazığ'da bütün okullar 10 Şubat'ta açılacak'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3 Şubat’ta açılacak olan okullar, Elazığ’ın tamamında 10 Şubat’ta aynı zamanda da Malatya’ya açılacak okullar için Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılacak" dedi.
​Kayıp genç cezaevinde çıktı!
​Kayıp genç cezaevinde çıktı!
Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 12 gündür aranan gencin ‘mala zarar verme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konulduğu ortaya çıktı.
​Suriyelinin Cesetle Yolculuğu Polisi Alarma Geçirdi!
​Suriyelinin Cesetle Yolculuğu Polisi Alarma Geçirdi!
Aracın içinde kefenlenmiş şekilde seyahet eden Suriyeli polisi alarma geçirdi.
​Tartıştığı adamın kafasına silahla vurdu
​Tartıştığı adamın kafasına silahla vurdu
Alkollü bir eğlence merkezinde çıkan kavgada bir kişi kafasına tabanca kavgası ile vurularak darp edildi. Kavga esnasında tabancanın da ateş alması kısa süreli paniğe neden olurken, 3 kişi gözaltına alındı.
​Yabancı Uyruklu Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
​Yabancı Uyruklu Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
yabancı uyruklu oldukları iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanarak hastaneye Kaldırıldı. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanan kişiyi bekleyen arkadaşı elinden sigarasını bırakmadı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Şeytanın Aklına Gelmeyecek İltica Oyunu
Şeytanın Aklına Gelmeyecek İltica Oyunu
Alevi sünni provokasyonu yapıldığı iddialarını kullanarak kendisine Almanya kapısını açmak isteyen kişi, yalnız yaşayan annesinin kapısına “Geber Ermeni Dölü” yazdırdı, kapının önüne kurşun bıraktırdı.
​Pes Dedirten Olay! Bu da Oldu!
​Pes Dedirten Olay! Bu da Oldu!
Meydana gelen hırsızlık olayı pes dedirtti. İşletme sahibi polise başvurarak zararını açıkladı
​İş Adamı Babalarını Önce Öldürüp Sonra Yakmışlar
​İş Adamı Babalarını Önce Öldürüp Sonra Yakmışlar
Bir iş adamının öldürülmesi ve ardından yakılması olayına ilişkin davada esasa ilişkin mütalaasını veren duruşma savcısı, ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan maktulün eşi ve oğlu için beraat isterken, cinayeti işlediği iddia edilen oğluna da haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.
​Gurur Duyuyorum Dedi! Gazeteye İlan Verdi
​Gurur Duyuyorum Dedi! Gazeteye İlan Verdi
​Kızılay'dan Ensar Vakfı'na 8 Milyon Dolar Bağış Açıklaması
​Kızılay'dan Ensar Vakfı'na 8 Milyon Dolar Bağış Açıklaması
​Bekçilere Üst Arama, Silah ve Zor Kullanma Yetkisi Verildi
​Bekçilere Üst Arama, Silah ve Zor Kullanma Yetkisi Verildi
​Üvey Anne Dehşeti: Çocuğun Başından Aşağı Kaynar Su Döktü
​Üvey Anne Dehşeti: Çocuğun Başından Aşağı Kaynar Su Döktü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:00
Güneş
07:23
Öğle
12:43
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:10
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿