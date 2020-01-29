Urfa'yı kan gölüne çevireceklerdi.. Bakın ne ceza aldılar?

Olay, 17 Ocak günü Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Jandarma, durdurulan bir araçta 20 kilo C4 plastik patlayıcı ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkartılan 11 kişiden 9’u adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
Bu haber 29 Ocak 2020 21:01:34 Tarihinde eklenmiştir.
Yorum Yap