Elazığ’da deprem mağdurları varken Urfa STK’ları hala Suriye’ye yardım taşıyor

STK’lar tarafından temin edilen battaniye, un, yağ, helva, zeytin, peynir, patates ve soğan bulunan yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Büyükşehir Belediyesine ait depoda tören düzenlendi. Programa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, Yardımcısı Adil Saraç, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.İnsani Yardım Platformu Başkan Yardımcısı Mehmet Adil Saraç, Suriye'de insani dramın devam ettiğini belirtti. Saraç, şöyle konuştu:"Suriye'deki mazlumlara insani yardımda bulunmak ve el uzatmak bizim en büyük amacımız olmalıdır. Bu konuda Şanlıurfa ve Türkiye, muhacir kardeşlerimize karşı ensarlık görevini yerine getirmiş ve halen devam etmektedir. Umut Kervanı Vakfı'nın öncülüğünde toplanan 3 tır insani yardımı İdlib kırsalına gönderiyoruz. Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.Yapılan konuşma ve duaların ardından yardım tırları Suriye’ye uğurlandı.